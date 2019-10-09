НАЗК виявило ознаки кримінального правопорушення у деклараціях судді та ексголови Березівської РДА



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Про виявлені правопорушення Національне агентство повідомить НАБУ, направивши обґрунтований висновок

Національне агентство з питань запобігання корупції при перевірці декларацій судді Полтавського окружного адміністративного суду Сергія Іваненка та колишнього голови Березівської районної державної адміністрації Одеської області Геннадія Заболотного виявило ознаки кримінальних правопорушень. Посадовці подали недостовірні відомості на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

За результатами перевірки декларації Сергія Іваненка за 2017 рік встановлено, що суддя не зазначив відомості про причіп, який належить йому на праві користування, а також зазначив недостовірні відомості про розмір власних фінансових зобов’язань та фінансових зобов’язань члена сім’ї (дружини). Загалом виявлено порушень на суму понад 1,7 млн гривень.

Про виявлені правопорушення Національне агентство повідомить Національне антикорупційне бюро, направивши обґрунтований висновок.

Геннадій Заболотний, подаючи декларацію за 2017 рік, зазначив недостовірні відомості щодо розміру часток члена сім’ї (дружини) у статутних капіталах підприємств, а також недостовірно вказав розмір отриманих ним та дружиною доходів. Загальна сума недостовірних відомостей у декларації становить понад 2 млн гривень.

Обґрунтований висновок щодо ознак кримінального правопорушення буде направлено до Національної поліції.

Нагадаємо, відповідальність за декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб встановлена статтею 366 – 1 Кримінального кодексу України.

Також зазначаємо, що затвердження обґрунтованого висновку та направлення його до спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції не означає визнання особи винною у вчиненні правопорушення, а є підставою для здійснення досудового розслідування.