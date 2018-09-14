Одну з вулиць Івано-Франківська перейменують іменем Маккейна



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Відповідне доручення дав міський голова Руслан Марцінків

Відповідне доручення дав міський голова Руслан Марцінків

Одну з вулиць Івано-Франківська перейменують іменем Джона Маккейна. Наразі у мерії визначаються, яка з вулиць змінить назву.

Відповідне доручення дав міський голова Руслан Марцінків.

За словами очільника міста, постать Джона Маккейна – непересічна для України. Адже сенатор неодноразово виступав з підтримкою українців та нещадно критикував режим Путіна.

«Насправді, ми часто закликали Європу та світ висловитися щодо захисту та підтримки України,як під час Революції Гідності, так і в умовах відкритої війни. І одним з тих, хто таки відкрито висловлював цю підтримку, а не просто стурбованість, був саме Джон Маккейн. Прикро, що Україна вже втратила ідеологічного друга», – пояснив міський голова.

Наразі питання ще опрацьовують профільні відділи.

Нагадаємо, американський сенатор-республіканець Джон Маккейн помер від раку мозку. У місті Аннаполіс на території Військово-морської академії США пройшли похорони сенатора.

Президент України Петро Порошенко у Вашингтоні взяв участь у жалобних заходах прощання із сенатором Джоном Маккейном.