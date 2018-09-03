У США поховали сенатора Джона Маккейна



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Сенатор був похований на території Військово-морської академії

У місті Аннаполіс на території Військово-морської академії США пройшли похорони сенатора Джона Маккейна.

Про це повідомляє Reuters.

Місцеві радіостанції повідомляли, що вздовж швидкісної магістралі, по якій везли тіло сенатора, зібралася велика кількість людей, що хотіли попрощатися з Маккейном. В якийсь момент, під час проїзду колони з тілом Маккейна, на мосту було розгорнуто величезний прапор США.

Також для прощання з сенатором прийшло кілька сотень представників академії.

У приватному служінні всередині академії взяли участь родина і друзі політика, а також випускники 1958 року, з яким навчався Маккейн. Серед тих, хто прощався з сенатором у приватному служінні були його сини Дон і Джек, сенатор і давній політичний друг Ліндсі Грем, а також відставний генерал армії США Девід Петреус.

Джон Маккейн був похований поруч зі своїм однокласником і другом адміралом Чаком Ларсоном, який є колишнім командувачем Тихоокенського флоту США.

Нагадаємо, американський сенатор-республіканець Джон Маккейн помер від раку мозку. Маккейн помер в оточенні своєї родини. Йому був 81 рік.

Демократи запропонували назвати будівлю Сенату на честь Маккейна.

Також президент України Петро Порошенко розказав цікаву деталь про візит Маккейна до Широкиного.

30 серпня у Фініксі відбулася урочиста служба з ходою через усе місто з нагоди прощання із сенатором Джоном Маккейном.

У п'ятницю, 31 серпня, труну з тілом виставили для прощання в центральній ротонді Капітолію.

1 вересня прошла церемонія прощання із Маккейном у Кафедральному соборі Вашингтона.

Президент України Петро Порошенко у Вашингтоні взяв участь у жалобних заходах прощання із сенатором Сполучених Штатів Америки Джоном Маккейном.

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