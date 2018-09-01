Порошенко попрощався із Маккейном: Ви – справжній герой Америки, і ви - справжній герой України



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Президент особливо відзначив, що сенатор Маккейн був поруч з Україною в критичні моменти історії

Президент України Петро Порошенко у Вашингтоні взяв участь у жалобних заходах прощання із сенатором Сполучених Штатів Америки Джоном Маккейном. Про це інформує Банкова.

«Сенаторе, ми дуже вдячні вам. І саме тому зараз, доносячи думки і співчуття великої 45-мільйонної нації, сьогодні я тут», - сказав глава держави після церемонії.

Порошенко зазначив, що у цей сумний день він, як президент України і як друг сенатора Маккейна, мав бути на церемонії «для того, щоб віддати шану і повагу моєму другові і великому другу України, справжньому американцю і справжньому борцю за ідеали демократії і свободи».

Президент особливо відзначив, що сенатор Маккейн був поруч з Україною та українцями в критичні моменти нашої історії. «Ми всі запам’ятали його на Майдані під час Революції Гідності, коли при температурі мінус 26 градусів він вийшов роздягнутий, звернувся до сотень тисяч людей, які стояли на Майдані для того, щоб висловити абсолютно необхідні тоді слова підтримки. Що весь світ і Сполучені Штати Америки разом з українцями. І коли треба було консолідувати світ під час Мюнхенського безпекового форуму – він був лідером і допомагав нам», - констатував глава держави.

Порошенко також пригадав одну із останніх своїх зустрічей з сенатором, коли вони разом із Джоном Маккейном вирішили відвідати українських морських піхотинців, які тримали оборону в районі Широкиного. «За 10 кілометрів до під’їзду Служба безпеки мені повідомила, що почався артилерійський обстріл місця, до якого ми їхали. І я сказав сенатору, що я, як президент і Верховний Головнокомандувач, маю бути там, але безпека сенатора і американців – дуже турбуються і просять, щоб він не їхав. І я назавжди, на все життя запам’ятав його слова: «У найважчі і в найнебезпечніші часи вашої історії, пане президент, я з вами».

«І ще раз дякую. Ви – справжній герой Америки, але ви і справжній герой України. Спасибі вам», - сказав президент України, висловлюючи подяку і шану сенатору Джону Маккейну.

Нагадаємо, 30 серпня у Фініксі відбулася урочиста служба з ходою через усе місто з нагоди прощання із сенатором Джоном Маккейном.

У п'ятницю, 31 серпня, труну з тілом виставили для прощання в центральній ротонді Капітолію.

1 вересня прошла церемонія прощання із Маккейном у Кафедральному соборі Вашингтона.

Як відомо, рідня Маккейна підтвердила, що президента США Дональда Трампа не запрошуватимуть на похорон.

Нагадаємо, американський сенатор-республіканець Джон Маккейн помер від раку мозку. Маккейн помер в оточенні своєї родини. Йому був 81 рік.

Демократи запропонували назвати будівлю Сенату на честь Маккейна. Також нову штаб-квартиру НАТО можуть назвати на честь Маккейна. Кияни пропонують перейменувати вулицю Московську на проспект Маккейна.

Маккейн буде похований 2 вересня на території Військово-морської академії в Аннаполісі (штат Меріленд), яку він закінчив у 1958 році.