Воду в окупованому Криму видобувають методом Стародавнього Єгипту – Бабін

Із 24 серпня в Криму почали вводити обмеження подачу води

Проблема забезпечення окупованого Росією Криму прісною водою у 2021 році ще більше посилиться. Про це в інтерв’ю «Обозреватель» розповів доктор юридичних наук, експостійний представник президента України в АР Крим Борис Бабін.

Щоби розв’язати проблему із забезпеченням Криму прісною водою, окупаційна влада вже спробувала буріння свердловин, запланувала організувати опріснення морської води і створення штучних опадів.

«У них є варіанти зниження напруженості ситуації. Перший і головний – це припинення штучного переселення до Криму росіян. Якщо ви переселили півмільйона людей, очевидно, що це збільшує навантаження на мережі», – зазначає Бабін.

Другий варіант – наведення порядку в системах водорозподілу. Зараз, за його словами, там губляться величезні водні ресурси, близько 50 % води.

«На сьогодні ми бачимо, що основні дії в Криму з пошуку води зводяться до військових заходів. Силами власного Міністерства оборони, військових працівників, тобто безкоштовної робочої сили, бурять свердловини. Прямо скажемо, методи Стародавнього Єгипту. На більше вони не здатні», — наголосив Бабін.

Він зазначив, що це може трохи зняти напруженість в окупованому Севастополі та Сімферополі. На решті території вони не докладатимуть суттєвих зусиль для водопостачання.

«Щодо опріснення – звичайно, вони можуть поставити опріснювальні установки. Але є кілька викликів. Перший – технології, другий – дуже висока собівартість отриманої води, третій – висока ціна для всього людства, бо в результаті опріснення утворюється розсіл, який треба кудись скидати. Вони відкрито заявляють, що будуть скидати його в море. Це буде екологічна катастрофа», – вважає Бабін.

Штучні опади – важко коментувати серйозно, заявив він. На його думку, це піар. «Тут є кілька чинників. Щоби робити штучні опади, використовують хімічні сполуки, які розпорошуються. І вони не так уже й безпечні. Це не дуже добре для населення, яке таку воду буде вживати. Друге – штучні опади можуть призводити до селевих потоків у горах, зміни русел і подібних речей», – підсумував Бабін.

Раніше він заявляв, що економіка Криму не розвивається з 2014 року, після введення санкцій проти Росії за окупацію півострова. Наразі його захопили російські бізнесмени, підконтрольні Путіну.

Із 24 серпня в Сімферополі й ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів через посуху й обміління водосховищ почали вводити обмеження подачу води. Питну воду жителям подають по годинах – вранці й ввечері.

Із 23 вересня обмежувальні заходи подачі води ввели в Алушті, Партеніті й Малому Маяку. Також через пересохлі свердловини воду у 29 сіл північного Криму доставляють цистернами.