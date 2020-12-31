Воду в окупованому Криму видобувають методом Стародавнього Єгипту – Бабін
Із 24 серпня в Криму почали вводити обмеження подачу води
Проблема забезпечення окупованого Росією Криму прісною водою у 2021 році ще більше посилиться. Про це в інтерв’ю «Обозреватель» розповів доктор юридичних наук, експостійний представник президента України в АР Крим Борис Бабін.
Щоби розв’язати проблему із забезпеченням Криму прісною водою, окупаційна влада вже спробувала буріння свердловин, запланувала організувати опріснення морської води і створення штучних опадів.
«У них є варіанти зниження напруженості ситуації. Перший і головний – це припинення штучного переселення до Криму росіян. Якщо ви переселили півмільйона людей, очевидно, що це збільшує навантаження на мережі», – зазначає Бабін.
Другий варіант – наведення порядку в системах водорозподілу. Зараз, за його словами, там губляться величезні водні ресурси, близько 50 % води.
«На сьогодні ми бачимо, що основні дії в Криму з пошуку води зводяться до військових заходів. Силами власного Міністерства оборони, військових працівників, тобто безкоштовної робочої сили, бурять свердловини. Прямо скажемо, методи Стародавнього Єгипту. На більше вони не здатні», — наголосив Бабін.
Він зазначив, що це може трохи зняти напруженість в окупованому Севастополі та Сімферополі. На решті території вони не докладатимуть суттєвих зусиль для водопостачання.
«Щодо опріснення – звичайно, вони можуть поставити опріснювальні установки. Але є кілька викликів. Перший – технології, другий – дуже висока собівартість отриманої води, третій – висока ціна для всього людства, бо в результаті опріснення утворюється розсіл, який треба кудись скидати. Вони відкрито заявляють, що будуть скидати його в море. Це буде екологічна катастрофа», – вважає Бабін.
Штучні опади – важко коментувати серйозно, заявив він. На його думку, це піар. «Тут є кілька чинників. Щоби робити штучні опади, використовують хімічні сполуки, які розпорошуються. І вони не так уже й безпечні. Це не дуже добре для населення, яке таку воду буде вживати. Друге – штучні опади можуть призводити до селевих потоків у горах, зміни русел і подібних речей», – підсумував Бабін.
Раніше він заявляв, що економіка Криму не розвивається з 2014 року, після введення санкцій проти Росії за окупацію півострова. Наразі його захопили російські бізнесмени, підконтрольні Путіну.