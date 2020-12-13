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    Офіційно: у Мінську затримано понад 300 протестувальників

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    За інформацією міліції, у Мінську 13 грудня були затримані понад 300 протестувальників - Офіційно: у Мінську затримано понад 300 протестувальників
    За інформацією міліції, у Мінську 13 грудня були затримані понад 300 протестувальників
    Фото: Радіо Свобода

    Правозахисники встановили особи понад 230 затриманих у Білорусі

    Під час акцій протесту у неділю, 13 грудня у Мінську затримано понад 300 протестувальників. Про це повідомляє «Эхо Москвы».

    Російська радіостанція із посиланням на білоруських правоохоронців повідомляє про понад 300 затриманих протестувальників у Мінську. Офіційний Telegram канал МВС Білорусі наразі не наводить інформації про затриманих, а правозахисний центр «Весна» повідомляє про встановлення осіб понад 230 затриманих у Мінську.

    Як повідомляв «Главком», у містах Білорусі 18 неділя поспіль продовжувалися протести проти режиму Олександра Лукашенка. Примітно, що під час сьогоднішніх акцій працював інтернет і станції метро у столиці Білорусі.

    Нагадаємо, лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська перебуває із візитом у Німеччині. На зустрічі із прихильниками вона заявила про те, що протестувальникам у Білорусі потрібен перепочинок. Вона також сказала, що хоче відвідати Україну.

    Теги: Білорусь акція Світлана Тихановська
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