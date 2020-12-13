Тихановська заявила про бажання приїхати в Україну

Лідерка білоруської опозиції виступила перед своїми прихильниками у Берліні

Лідер білоруської опозиції, яка Світлана Тихановська хотіла б відвідати Україну, але поки зустрічається зі співвітчизниками в європейських столицях. Про це вона заявила у Берліні, передає «Укрінформ».

«Знаєте, я цього дуже хотіла б», - сказала Тихановська і додала, що поки зарано говорити, коли це може статися.

Як повідомляв «Главком» раніше, у неділю, 13 грудня, лідерка білоруської опозиції поспілкувалась зі своїми прихильниками у столиці Німеччини. Під час виступу перед прихильниками вона визнала, що кількість демонстрантів, які беруть участь у протестах в Білорусі зменшується, люди втомилися і потребують перепочинку.

«Будь ласка, не давайте Європі забути про нас, не давайте Європі можливість у такий відповідальний момент відвернутися від нас», – сказала вона і додала, що протестувальникам у Білорусі потрібен перепочинок.

Це вже другий візит Світлани Тихановської в Берлін.

Нагадаємо, 13 грудня у білоруських містах знову відбулися протестні акції. За останніми даними правозахисників з центру «Весна», впродовж дня міліція затримала понад 170 протестувальників.