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    Тихановська заявила про бажання приїхати в Україну

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    Світлана Тихановська заявила про бажання відвідати Україну - Тихановська заявила про бажання приїхати в Україну
    Світлана Тихановська заявила про бажання відвідати Україну
    Фото: телеканал OstWest

    Лідерка білоруської опозиції виступила перед своїми прихильниками у Берліні

    Лідер білоруської опозиції, яка Світлана Тихановська хотіла б відвідати Україну, але поки зустрічається зі співвітчизниками в європейських столицях. Про це вона заявила у Берліні, передає «Укрінформ».

    «Знаєте, я цього дуже хотіла б», - сказала Тихановська і додала, що поки зарано говорити, коли це може статися.

    Як повідомляв «Главком» раніше, у неділю, 13 грудня, лідерка білоруської опозиції поспілкувалась зі своїми прихильниками у столиці Німеччини. Під час виступу перед прихильниками вона визнала, що кількість демонстрантів, які беруть участь у протестах в Білорусі зменшується, люди втомилися і потребують перепочинку.

    «Будь ласка, не давайте Європі забути про нас, не давайте Європі можливість у такий відповідальний момент відвернутися від нас», – сказала вона і додала, що протестувальникам у Білорусі потрібен перепочинок.

    Це вже другий візит Світлани Тихановської в Берлін.

    Нагадаємо, 13 грудня у білоруських містах знову відбулися протестні акції. За останніми даними правозахисників з центру «Весна», впродовж дня міліція затримала понад 170 протестувальників.

    Теги: Білорусь Берлін Світлана Тихановська
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