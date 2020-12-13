У Білорусі 18 неділя протестів. Міліція почала затримання ще до початку акцій

Протести відбувають у багатьох містах Білорусі

У Мінську, Могилеві, Гродно, Заславлі, Новогрудці та інших містах Білорусі продовжуються традиційні недільні протести. Сьогоднішня акція проходить під гаслом «Марш народного обвинувачення».

Акції, які відбуваються у листопаді і грудні відрізняються від тих, які проходили влітку. Нинішні протести починаються в різних куточках міст і проходять без мети зібрати великий натовп на центральних площах. Вперше за тривалий час влада не закрила станції метро, також працює інтернет, повідомляє «Білоруський партизан».

Незважаючи на децентралізовану організацію протестів, правоохоронці почали затримання активних громадян ще до початку акцій. Білоруські ЗМІ повідомляють, що силовики хаотично переміщуються зокрема по Мінську, інколи відбуваються жорсткі затримання із застосуванням сили.

Фото:«Белорусский партизан», «Наша Ніва»