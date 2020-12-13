  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Білорусі 18 неділя протестів. Міліція почала затримання ще до початку акцій

    • Розсилка
    У Білорусі 18 неділя протестів - У Білорусі 18 неділя протестів. Міліція почала затримання ще до початку акцій
    У Білорусі 18 неділя протестів
    Фото: Наша Ніва

    Протести відбувають у багатьох містах Білорусі

    У Мінську, Могилеві, Гродно, Заславлі, Новогрудці та інших містах Білорусі продовжуються традиційні недільні протести. Сьогоднішня акція проходить під гаслом «Марш народного обвинувачення».

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    У Білорусі 18 неділя протестів. Міліція почала затримання ще до початку акцій
    У Білорусі 18 неділя протестів. Міліція почала затримання ще до початку акцій
    У Білорусі 18 неділя протестів. Міліція почала затримання ще до початку акцій
    У Білорусі 18 неділя протестів. Міліція почала затримання ще до початку акцій
    У Білорусі 18 неділя протестів. Міліція почала затримання ще до початку акцій
    У Білорусі 18 неділя протестів. Міліція почала затримання ще до початку акцій
    У Білорусі 18 неділя протестів. Міліція почала затримання ще до початку акцій
    У Білорусі 18 неділя протестів. Міліція почала затримання ще до початку акцій
    У Білорусі 18 неділя протестів. Міліція почала затримання ще до початку акцій

    Акції, які відбуваються у листопаді і грудні відрізняються від тих, які проходили влітку. Нинішні протести починаються в різних куточках міст і проходять без мети зібрати великий натовп на центральних площах. Вперше за тривалий час влада не закрила станції метро, також працює інтернет, повідомляє «Білоруський партизан».

    Незважаючи на децентралізовану організацію протестів, правоохоронці почали затримання активних громадян ще до початку акцій. Білоруські ЗМІ повідомляють, що силовики хаотично переміщуються зокрема по Мінську, інколи відбуваються жорсткі затримання із застосуванням сили.

    Фото:«Белорусский партизан», «Наша Ніва»

    Теги: Білорусь протест
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies