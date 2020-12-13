Тихановська: Протестувальникам у Білорусі потрібен перепочинок

Лідерка опозиції у Білорусі Світлана Тихановська визнала втому людей від протестів

Кількість демонстрантів, які беруть участь у протестах в Білорусі зменшується, люди втомилися і потребують перепочинку. Про це на зустрічі із білоруською діаспорою у Берліні заявила лідерка опозиції Білорусі Світлана Тихановська, яка перебуває із дводенним візитом у Німеччині.

«Будь ласка, не давайте Європі забути про нас, не давайте Європі можливість у такий відповідальний момент відвернутися від нас», – сказала вона і додала, що протестувальникам у Білорусі потрібен перепочинок.

«Коли наших людей насилують, катують у Білорусі, ви повинні зробити усе можливе, щоби звернути на це якомога більше уваги, щоби змусити демократичні країни Європи прийти нам на допомогу саме зараз. Не заплющувати очі на те, що відбувається», – емоційно заявила Тихановська.

Як повідомляв «Главком», 13 грудня у білоруських містах знову відбулися протестні акції. За останніми даними правозахисників з центру «Весна», впродовж дня міліція затримала понад 170 протестувальників.