Що говорять в Україні про смерть Кернеса – реакція політиків

Колишній нардеп Ігор Мосійчук назвав «дуже цинічною історією» ситуацію довкола хвороби Кернеса. «Адже Генадій Адольфович впав в кому задовго до смерті та втратив дієздатність, і тим не менше це не завадило його оточенню від його імені провести виборчу кампанію, виграти її завівши своїх людей від Блока Кернеса в Харківську міську та обласну раду, а самого його зробити міським головою, провести установчу сесію міськради, обрати секретаря який наразі виконує та буде виконувати обов’язки міського голови до дострокових виборів які тепер дуже, дуже довго не призначатиме парламент… Ця історія про моральність та цинізм в українській політиці!», — переконаний він.
Екс-нардеп та громадський діяч Ігор Луценко нагадав, що «нація пережила з Кернесом, записним бандитом і відкритим зрадником у найтяжчі для нас дні, колосальну ганьбу». За словами Луценка, «Кернес пішов від нас переможцем – не те що непокараним, а ще й багатократно обраним мером Харкова».
Секретар Харківської міськради Ігор Терехов заявив, що «вся його команда, ми разом, будемо продовжувати справу Геннадія Адольфовича». Він також назвав Кернеса свої другом і «людиною, нескінченно закоханою у свій Харків, на відродження якого він працював і вдень, і вночі останні 16 років».
Міський голова Дніпра Борис Філатов розповів, що після замаху на вбивство Кернеса у цьому трагічному світі тримала його робота.
Український громадський та політичний діяч Олександр Аронець ставить риторичне питання: коли будуть вибори мера в Харкові? За його словами, п'ять років керувати містом може секретар міської ради.
Журналіста і телеведучого Єгора Чечеринду в історії зі смертю Геннадія Кернеса найбільше обурюють дії його найближчого бізнес-оточення.
Журналіст Леонід Швець зазначає, що незабаром у Харкові щось перейменують на честь Кернеса.
Публіцист та медіа-експерт Юрій Чевордов пише, що для Харкова смерть Кернеса – це як смерть Сталіна в масштабах СРСР.
В Офісі президента висловили співчуття у зв'язку зі смертю Кернеса, зазначивши, що ставлення до мера Харкова в суспільстві «не було, та й не могло бути однозначним».
«Це зрозуміло. Він пройшов такий шлях у житті, який точно виключає одностайність у його оцінках. Проте в нього було бачення розвитку свого міста, і саме як міський голова він працював, вкладаючи у Харків усі свої емоції та компетенції. Люди це цінували. Люди обирали саме його міським головою», – говориться в заяві.
В ОП додали, що якщо наступний міський голова Харкова зможе забезпечити якість управління міським господарством і такий самий соціально орієнтований зміст міської політики, це буде мінімум того, що необхідно для пам’яті про мера Геннадія Кернеса.
Раніше Павло Фукс і спікер Харківської міської ради Юрій Сидоренко заявили, що у мера Харкова відмовила друга нирка, він перебуває на стовідсотковому діалізі. Водночас син Кернеса заперечував цю інформацію.
9 грудня Геннадій Кернес був оголошений мером Харкова без складання присяги. Також син Кернеса розповідав, що його батько повернеться в Україну до 20 грудня.
На виборах мера Харкова, що відбулися 25 жовтня, Геннадій Кернес переміг у першому турі з результатом 60,34%. Він очолив Харків втретє.
Геннадію Кернесу був 61 рік. У 2014 році на Кернеса було скоєно замах. Під час велопрогулянки йому нанесли кульове поранення. Його тоді прооперували в Ізраїлі, однак він залишився прикутим до інвалідного візку.
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