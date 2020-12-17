Що говорять в Україні про смерть Кернеса – реакція політиків

Дехто з коментаторів вважає, що близьке оточення Кернеса давно знало про його ймовірну близьку смерть

Журналіст Денис Казанський вважає, що «тепер «рулити» Харковом будуть люди, «яких ніхто не обирав»

У ніч на 17 грудня помер Геннадій Кернес – у берлінській клініці Charite він провів три місяці, однак не зміг побороти наслідків коронавірусу.

Кернес обіймав посаду мера Харкова з 2010 року, а 9 грудня 2020-го знову отримав повноваження міського голови на першій сесії новообраної Харківської міської ради. Його оголосили мером без приведення до присяги.

Геннадій Кернес помер на 62-му році життя.

Главком простежив, що пишуть в Україні у зв’язку зі смертю одного з найбільш суперечливих українських політиків.

Журналіст Денис Казанський, представник Донбасу в українській делегації мінської ТКГ, розповів, що близьке оточення Кернеса давно знало про його ймовірну близьку смерть.

«Знало, що Кернес втратив дієздатність, балансує на межі життя і смерті, і в будь-якому випадку не зможе виконувати обов’язки міського голови. Проте цю інформацію на час виборів приховали, і непрацездатному Кернесу організували новий термін», – нагадав Казанський.

За його словами, правду про здоров’я харківського мера стали озвучувати лише після того, як він, перебуваючи в комі, «прийняв присягу». «Тепер «рулити» Харковом, паразитуючи на його імені, будуть люди, яких ніхто не обирав», – прогнозує він.

Колишній віце-прем'єр Борис Колесніков, один з екс-лідерів Партії регіонів та Опозиційного блоку, обмежився лаконічним «Світла пам’ять!».

Народний депутат Верховної Ради України III, V та VI скликань Олексій Кучеренко зазначає, що Кернес був сильною особистістю.