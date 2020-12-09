Без присяги. Кернеса офіційно оголосили мером Харкова

Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня

Переобраний міським головою Харкова Геннадій Кернес оголошений мером Харкова без складання присяги. Про це повідомила голова міської територіальної виборчої комісії Ольга Мозгова, пише «Інтерфакс-Україна».

У середу, 9 грудня, у Харкові розпочалася перша сесія міської ради VIII скликання. Водночас Геннадія Кернеса на ній немає.

«Згідно зі ст. 42 закону України «Про місцеве самоврядування» новообраний міський голова складає присягу відповідно до закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування", ч. 6 ст. 11 якої зазначає, що присягу складає тільки особа, яку вперше було обрано на посаду сільського, селищного, міського голови. Водночас Кернес Геннадій Адольфович обраний міським головою не вперше і вже складав присягу 24 листопада 2010 року, що підтверджується записом у трудовій книжці», – сказала Мозгова.

За її словами, відповідно до зазначених вище законів Кернес від 9 грудня набуває повноважень Харківського міського голови.

Нагадаємо, 4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала обраним міським головою нинішнього градоначальника Геннадія Кернеса, який набрав найбільшу кількість голосів виборців.

Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня. У нього підтверджено Covid-19 і двостороннє запалення легенів. 10 вересня його госпіталізували до 17-ї міської лікарні. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували спеціалізованим літаком із Харкова до Берліна на лікування в клініку «Шаріте».

Бізнесмен та друг Кернеса Павло Фукс розповів, що Кернес планує повернутися в Україну 30 грудня.