У Харкові через смерть Кернеса оголошено триденний траур

Геннадій Кернес помер у берлінській клініці в ніч на 17 грудня

Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради

У зв'язку зі смертю міського голови Геннадія Кернеса 17, 18, 19 грудня оголошені днями жалоби в Харкові.

Розпорядження про оголошення днів жалоби підписав секретар міської ради Ігор Терехов, повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

У ці дні буде приспущений державний прапор України та прапори міста Харкова на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях.

Також скасовуються усі розважально-концертні заходи та спортивні змагання.

Як повідомляв «Главком», сьогодні стало відомо про те, що у берлінській клініці «Шаріте» помер новообраний мер Харкова Геннадій Кернес. Першим про смерть Кернеса повідомив його друг, бізнесмен Павло Фукс. Також смерть харківського мера підтвердив пасинок Кернеса Родіон Гайсинський. Згодом на сайті Харківської міської ради з'явилося коротке повідомлення про смерть чинного мера міста Геннадія Кернеса.

Крім того, сьогодні вирішиться питання про організацію похорону Харківського міського голови Геннадія Кернеса. Він буде похований у Харкові й швидше за все, на початку наступного тижня.

Кернес із середини вересня перебував у німецькій лікарні Шаріте, де проходив лікування від коронавірусу та ускладнень, викликаних інфекцією.

Геннадію Кернесу був 61 рік. У 2014 році на Кернеса було скоєно замах. Під час велопрогулянки йому нанесли кульове поранення. Його тоді прооперували в Ізраїлі, однак він залишився прикутим до інвалідного візка. На виборах мера Харкова, що відбулися 25 жовтня, Геннадій Кернес переміг у першому турі з результатом 60,34%. Він очолив Харків втретє.

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