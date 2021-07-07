  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Офіс президента мовчить. Дружина арештованого в Криму журналіста Єсипенка хоче зустрітись із Зеленським

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Катерина Єсипенко під Офісом президента України, 7 липня 2021 року - Офіс президента мовчить. Дружина арештованого в Криму журналіста Єсипенка хоче зустрітись із Зеленським
    Катерина Єсипенко під Офісом президента України, 7 липня 2021 року
    Фото: Радіо Свобода

    Жінка простояла з портретом чоловіка півтори години під будівлею Офісу президента, але до неї так ніхто і не вийшов

    В Офісі президента України не відреагували на одиночний пікет дружини арештованого фрілансера «Радіо Свобода» (проєкт «Крим.Реалії») Владислава Єсипенка Катерини, який вона проводила 7 липня у Києві. Жінка простояла з портретом чоловіка півтори години під будівлею Офісу, але до неї так ніхто і не вийшов, повідомляє «Крим.Реалії».

    «Будемо продовжувати звертатися і писати в Офіс президента України, поки не доб'ємося зустрічі. І я хочу, щоб Володимир Олександрович Зеленський називав прізвище журналіста Владислава Єсипенка на всіх міжнародних майданчиках. Я не особливо здивована, що до мене ніхто не вийшов, влада, як і раніше, ігнорує питання політв'язнів», – сказала за підсумком своєї акції Катерина Єсипенко.

    Дружина заарештованого журналіста вийшла з одиночним пікетом під Офіс президента в Києві, щоб отримати відповіді, які цікавлять сім'ї українських політв'язнів. Вона уточнила, що з моменту арешту чоловіка, відправила три звернення президентові України Володимиру Зеленському.

    «З відповідей, які я отримала, випливає, що Офіс президента України переклав відповідальність на СБУ», – зазначила Катерина.
    ЗМІ направили інформаційний запит до Офісу президента, щоб дізнатися реакцію глави держави на ситуацію з Владиславом Єсипенком, а також у цілому прояснити долю переговорного процесу щодо повернення українських політв'язнів з російського ув'язнення.

    У березні повідомлялося, що Катерина Єсипенко звернулася до президента України Володимира Зеленського з проханням посприяти в його звільненні та внесенні до списку громадян, яких можуть повернути на материкову частину України в результаті обміну.

    Заступниця представника президента України в Автономній Республіці Крим Дар'я Свиридова стверджувала раніше, що Офіс президента проінформований про «кейс Єсипенка».

    На Майдані Незалежності у Києві 6 липня відбулася акція на підтримку Владислава Єсипенка, якому російський райсуд у окупованому Сімферополі продовжив арешт до 18 грудня. Засідання суду відбулося в закритому режимі.

    10 березня 2021 року співробітники російських спецслужб в Криму затримали його, інкримінуючи журналісту роботу «в інтересах спецслужб України» та зберігання в автомобілі «саморобного вибухового пристрою».

    Адвокат Владислава Єсипенка Олексій Ладін розповів про погрози розправою журналісту за зізнання у тортурах. До Єсипенка протягом 27 днів не допускали незалежного адвоката, а в інтерв’ю російському прокремлівському каналу «Крим 24», журналіст «зізнався», що передавав відзняті на території Криму відео українським спецслужбам. Раніше Владислав Єсипенко описав, як над ним знущалися силовики у заяві.

    Наразі, станом на 6 червня у РФ незаконно утримуються ще дев’ятеро журналістів з окупованого Криму, як повідомило Міністерство закордонних справ України.

    Теги: Крим акція арешт окуповані території жінка дружина журналіст Офіс президента
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Офіс президента мовчить. Дружина арештованого в Криму журналіста Єсипенка хоче зустрітись із Зеленським