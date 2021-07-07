Офіс президента мовчить. Дружина арештованого в Криму журналіста Єсипенка хоче зустрітись із Зеленським

Жінка простояла з портретом чоловіка півтори години під будівлею Офісу президента, але до неї так ніхто і не вийшов

В Офісі президента України не відреагували на одиночний пікет дружини арештованого фрілансера «Радіо Свобода» (проєкт «Крим.Реалії») Владислава Єсипенка Катерини, який вона проводила 7 липня у Києві. Жінка простояла з портретом чоловіка півтори години під будівлею Офісу, але до неї так ніхто і не вийшов, повідомляє «Крим.Реалії».

«Будемо продовжувати звертатися і писати в Офіс президента України, поки не доб'ємося зустрічі. І я хочу, щоб Володимир Олександрович Зеленський називав прізвище журналіста Владислава Єсипенка на всіх міжнародних майданчиках. Я не особливо здивована, що до мене ніхто не вийшов, влада, як і раніше, ігнорує питання політв'язнів», – сказала за підсумком своєї акції Катерина Єсипенко.

Дружина заарештованого журналіста вийшла з одиночним пікетом під Офіс президента в Києві, щоб отримати відповіді, які цікавлять сім'ї українських політв'язнів. Вона уточнила, що з моменту арешту чоловіка, відправила три звернення президентові України Володимиру Зеленському.

«З відповідей, які я отримала, випливає, що Офіс президента України переклав відповідальність на СБУ», – зазначила Катерина.

ЗМІ направили інформаційний запит до Офісу президента, щоб дізнатися реакцію глави держави на ситуацію з Владиславом Єсипенком, а також у цілому прояснити долю переговорного процесу щодо повернення українських політв'язнів з російського ув'язнення.

У березні повідомлялося, що Катерина Єсипенко звернулася до президента України Володимира Зеленського з проханням посприяти в його звільненні та внесенні до списку громадян, яких можуть повернути на материкову частину України в результаті обміну.

Заступниця представника президента України в Автономній Республіці Крим Дар'я Свиридова стверджувала раніше, що Офіс президента проінформований про «кейс Єсипенка».

На Майдані Незалежності у Києві 6 липня відбулася акція на підтримку Владислава Єсипенка, якому російський райсуд у окупованому Сімферополі продовжив арешт до 18 грудня. Засідання суду відбулося в закритому режимі.

10 березня 2021 року співробітники російських спецслужб в Криму затримали його, інкримінуючи журналісту роботу «в інтересах спецслужб України» та зберігання в автомобілі «саморобного вибухового пристрою».

Адвокат Владислава Єсипенка Олексій Ладін розповів про погрози розправою журналісту за зізнання у тортурах. До Єсипенка протягом 27 днів не допускали незалежного адвоката, а в інтерв’ю російському прокремлівському каналу «Крим 24», журналіст «зізнався», що передавав відзняті на території Криму відео українським спецслужбам. Раніше Владислав Єсипенко описав, як над ним знущалися силовики у заяві.

Наразі, станом на 6 червня у РФ незаконно утримуються ще дев’ятеро журналістів з окупованого Криму, як повідомило Міністерство закордонних справ України.