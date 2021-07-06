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    Окупанти залишили кримського журналіста Єсипенка за гратами. У Києві відбудеться акція підтримки

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    Незаконно ув&rsquo;язнений в Криму журналіст-фрілансер Владислав Єсипенко залишається в СІЗО до 18 грудня&nbsp; - Окупанти залишили кримського журналіста Єсипенка за гратами. У Києві відбудеться акція підтримки
    Незаконно ув’язнений в Криму журналіст-фрілансер Владислав Єсипенко залишається в СІЗО до 18 грудня 
    Фото: Радіо Свобода

    Правозахисники та активісти закликають підтримати журналіста у соцмережах та прийти ввечері на Майдан Незалежності у Києві

    Сьогодні в окупованому Криму відбувся суд над позаштатним журналістом видання «Радіо Свобода» Владиславом Єсипенком. Його судять за сфабрикованою справою. Вже відомо, що підконтрольний Росії суд продовжив на пів року арешт журналіста. Єсипенко залишиться у СІЗО до 18 грудня цього року. Адвокати поки не коментували рішення суду. Засідання проходило у закритому режимі.

    Громадськість не може змиритись із грубим порушенням прав людини та перешкоджанням вільній роботі журналіста, тому сьогодні онлайн у соцмережах та офлайн в столиці відбувається акція на підтримку Владислава Єсипенка.

    Онлайн-акція у соцмережах триває протягом дня. Що можна зробити:

    Написати пост на фейсбук-сторінці або у твіттері із хештегом #FreeYesypenko, перепостити відео від «Радіо Свобода», у дописах відзначати політиків та публічних особистостей.

    Також о 18:00 у Києві на Майдані Незалежності відбудеться Акція солідарності з журналістом Владиславом Єсипенком, ув'язненим в окупованому Криму за участі журналістів, правозахисників та всіх небайдужих громадян. Початок о 18:00, запрошуються всі бажаючі підтримати політв’язня.

    Владислав Єсипеко – позаштатний журналіст проєкту «Радіо Свободи» «Крим.Реалії».

    10 березня 2021 року співробітники російських спецслужб в Криму затримали його, інкримінуючи журналісту роботу «в інтересах спецслужб України» та зберігання в автомобілі «саморобного вибухового пристрою».

    Адвокат Владислава Єсипенка Олексій Ладін розповів про погрози розправою журналісту за зізнання у тортурах. До Єсипенка протягом 27 днів не допускали незалежного адвоката, а в інтерв’ю російському прокремлівському каналу «Крим 24», журналіст «зізнався», що передавав відзняті на території Криму відео українським спецслужбам. Раніше Владислав Єсипенко описав, як над ним знущалися силовики у заяві.

    Наразі, станом на 6 червня у РФ незаконно утримуються ще дев’ятеро журналістів з окупованого Криму, як повідомило Міністерство закордонних справ України.

    Теги: Крим окупанти правозахисники суд акція арешт окуповані території журналіст
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    Окупанти залишили кримського журналіста Єсипенка за гратами. У Києві відбудеться акція підтримки