Помер колишній сват Леоніда Кучми

Анатолій Франчук помер на 86-му році життя

Наразі не повідомляється, що стало причиною смерті Анатолія Франчука

Колишній прем’єр-міністр Автономної Республіки Крим, сват другого президента Леоніда Кучми Анатолій Франчук помер на 86-му році життя.

«Не стало більше тата. Дуже боляче», – написав його син Ігор Франчук в середу у фейсбуці.

Що стало причиною смерті не повідомляється.

Анатолій Франчук обіймав посаду голови уряду АРК в 1994-1996 і 1997-1998 роках. Крім того, він обирався народним депутатом України. До 2007 року був головою наглядової ради «Кримгазу».

Франчук народився в 1935 році у Вінницькій області. У Криму працював з 1980 року, де очолив сімферопольське ПО Фотон. У 1987-90 рр. був заступником міністра засобів зв'язку СРСР, після чого став першим заступником Кримського обласного виконкому, а потім першим заступником голови Ради міністрів Криму.

У 1996-2006 рр. Франчук – народний депутат Верховної Ради II-IV скликань. Був членом партії Відродження, з 2005 року був в.о. голови, потім першим заступником голови політсили.

У 2018 році був побитий у власному будинку (в окупованому Севастополі) зловмисниками, які пограбували його будинок. Він сказав, що із сейфів було вкрадено близько одного мільйона рублів, 137 тисяч доларів і багато золота, яке належало його дружині, яка померла п'ять років тому.

Додамо, що донька Леоніда Кучми Олена, яка зараз є дружиною олігарха Віктора Пінчука, була одружена до 1997 року з Ігорем Франчуком і вони мають спільного сина.