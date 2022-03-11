Офіс Президента оголосив коридори для евакуації 11 березня
Евакуація буде проводитися безкоштовно
11 березня заплановано евакуацію за 12 маршрутами. Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у телеграм-каналі повідомив, за якими саме напрямками евакуюватимуть мирне населення.
Коридор Маріуполь – Запоріжжя прокладено за маршрутом Маріуполь – Портовське – Мангуш (в обхід Нікольського) – Республіка – Розівка – Більмак – Пологи – Оріхів – Запоріжжя.
Для евакуації мешканців Маріуполя із Запоріжжя вирушить колона з гуманітарним вантажем та автобусами.
Другий маршрут Пологи – Токмак пройде через Василівку, Кам'янське та Запоріжжя.
Ще один маршрут заплановано для евакуації мешканців Волновахи. Він пройде через Валер'янівку, Новоандріївку, Кирилівку та Вугледар. Кінцева точка – Покровськ.
Мають також евакуювати у Запоріжжя мешканців Енергодару.
Маршрут Ізюм – Лозова пройде через Малу Комишуваху, Барвенкове та Близнюки.
Одночасно до цього району має бути доставлене гуманітарну допомогу.
Заплановано також евакуацію за маршрутом Буча – Київ. Він пройде через Ворзель, Михайлівку, Рубежівку, Шпитьки, Білогородку.
Коридор із Гостомеля до Києва прокладено через Бучу, Михайлівку, Рубежівку, Шпитьки, Петрушки, Білогородку.
Наступний маршрут пройде через населені пункти: Козаровичи – Лютеж – Старі Петрівці – Нові Петрівці – Вишгород – Київ.
Ще один коридор пройде через Микуличі, Немішаєве, Ворзель, Михайлівку, Рубежівку, Мрію, Петрушки, Білогородку та Київ.
Очікується також евакуація за маршрутом: Андріївка – Липівка – Макарів - Небелиця – Ставище – Кочерів - Коростишів – Глибочиця – Житомир.
З Макарова до Житомира маршрут пройде через Небелицю, Ставище, Кочерів, Коростишів, Глибочицю.
І дванадцятий маршрут охоплює Бородянку, Пісківку, Малин, Радомишль та Житомир.
Для евакуації мешканців Київської області автобуси буде відправлено з Києва.
«Евакуація проводиться безкоштовно! Водії, які рухатимуться в колонах евакуації, будь ласка, беріть із собою максимальну кількість людей», – закликав Тимошенко.