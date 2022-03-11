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    Офіс Президента оголосив коридори для евакуації 11 березня

    Водії, які рухатимуться в колонах евакуації, закликають брати із собою максимальну кількість людей - Офіс Президента оголосив коридори для евакуації 11 березня
    Водії, які рухатимуться в колонах евакуації, закликають брати із собою максимальну кількість людей

    Евакуація буде проводитися безкоштовно

    11 березня заплановано евакуацію за 12 маршрутами. Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у телеграм-каналі повідомив, за якими саме напрямками евакуюватимуть мирне населення.

    Коридор Маріуполь – Запоріжжя прокладено за маршрутом Маріуполь – Портовське – Мангуш (в обхід Нікольського) – Республіка – Розівка – Більмак – Пологи – Оріхів – Запоріжжя.

    Для евакуації мешканців Маріуполя із Запоріжжя вирушить колона з гуманітарним вантажем та автобусами.

    Другий маршрут Пологи – Токмак пройде через Василівку, Кам'янське та Запоріжжя.

    Ще один маршрут заплановано для евакуації мешканців Волновахи. Він пройде через Валер'янівку, Новоандріївку, Кирилівку та Вугледар. Кінцева точка – Покровськ.

    Мають також евакуювати у Запоріжжя мешканців Енергодару.

    Маршрут Ізюм – Лозова пройде через Малу Комишуваху, Барвенкове та Близнюки.

    Одночасно до цього району має бути доставлене гуманітарну допомогу.

    Заплановано також евакуацію за маршрутом Буча – Київ. Він пройде через Ворзель, Михайлівку, Рубежівку, Шпитьки, Білогородку.

    Коридор із Гостомеля до Києва прокладено через Бучу, Михайлівку, Рубежівку, Шпитьки, Петрушки, Білогородку.

    Наступний маршрут пройде через населені пункти: Козаровичи – Лютеж – Старі Петрівці – Нові Петрівці – Вишгород – Київ.

    Ще один коридор пройде через Микуличі, Немішаєве, Ворзель, Михайлівку, Рубежівку, Мрію, Петрушки, Білогородку та Київ.

    Очікується також евакуація за маршрутом: Андріївка – Липівка – Макарів - Небелиця – Ставище – Кочерів - Коростишів – Глибочиця – Житомир.

    З Макарова до Житомира маршрут пройде через Небелицю, Ставище, Кочерів, Коростишів, Глибочицю.

    І дванадцятий маршрут охоплює Бородянку, Пісківку, Малин, Радомишль та Житомир.

    Для евакуації мешканців Київської області автобуси буде відправлено з Києва.

    «Евакуація проводиться безкоштовно! Водії, які рухатимуться в колонах евакуації, будь ласка, беріть із собою максимальну кількість людей», – закликав Тимошенко.

    Теги: Запоріжжя Маріуполь Київ Буча Житомир Кирило Тимошенко Офіс президента
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    Офіс Президента оголосив коридори для евакуації 11 березня