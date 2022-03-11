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    Гуманітарний коридор 11 березня. За якими напрямки буде евакуація

    Гуманітарний коридор 11 березня. За якими напрямки буде евакуація
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    Сьогодні продовжать роботу евакуаційні коридори

    Сьогодні, 11 березня продовжать роботу гуманітарні коридори для вивезення людей із міст, які зазнають найбільших атак ворога. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

    Сьогодні продовжать роботу евакуаційні коридори за напрямками:

    «З міста Маріуполь в напрямку Запоріжжя. Із Запоріжжя вийде колона з гуманітарним вантажем і автобусами до міста Маріуполь», – заявила Верещук.

    Евакуація проводитиметься за наступними маршрутами:

    • Маріуполь-Запоріжжя,
    • Пологе-Запоріжжя,
    • Волноваха-Покровськ,
    • Енергодар-Запоріжжя,
    • Ізюм-Лозова,
    • Буча-Київ,
    • Гостомель-Київ,
    • Микуличин-Київ,
    • Андріївка-Житомир,
    • Макаров - Житомир,
    • Бородянка-Житомир.

    Верещук додав, що українська сторона розробляє нові маршрути, які привозять у Херсонську, Чернігівську, Харківську області необхідні продукти та воду.

    Як повідомлялося, 11 березня близько 6 години ранку окупанти вперше завдали ракетного удару по Луцьку та Дніпру.

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    Теги: Запоріжжя Маріуполь війна міст Ірина Верещук евакуація #stoprussia
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    Гуманітарний коридор 11 березня. За якими напрямки буде евакуація