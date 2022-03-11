Гуманітарний коридор 11 березня. За якими напрямки буде евакуація
Сьогодні продовжать роботу евакуаційні коридори
Сьогодні, 11 березня продовжать роботу гуманітарні коридори для вивезення людей із міст, які зазнають найбільших атак ворога. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Сьогодні продовжать роботу евакуаційні коридори за напрямками:
«З міста Маріуполь в напрямку Запоріжжя. Із Запоріжжя вийде колона з гуманітарним вантажем і автобусами до міста Маріуполь», – заявила Верещук.
Евакуація проводитиметься за наступними маршрутами:
- Маріуполь-Запоріжжя,
- Пологе-Запоріжжя,
- Волноваха-Покровськ,
- Енергодар-Запоріжжя,
- Ізюм-Лозова,
- Буча-Київ,
- Гостомель-Київ,
- Микуличин-Київ,
- Андріївка-Житомир,
- Макаров - Житомир,
- Бородянка-Житомир.
Верещук додав, що українська сторона розробляє нові маршрути, які привозять у Херсонську, Чернігівську, Харківську області необхідні продукти та воду.
Як повідомлялося, 11 березня близько 6 години ранку окупанти вперше завдали ракетного удару по Луцьку та Дніпру.