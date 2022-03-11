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    Де у Києві пенсіонери та інваліди можуть отримати допомогу: адреси

    Де у Києві пенсіонери та інваліди можуть отримати допомогу: адреси

    Через війну в Україні можливі проблеми з доступом до продуктів харчування

    У Києві особи із числа соціально незахищених категорій та ті, хто опинився у складних життєвих обставинах, можуть звернутися до територіальних центрів соціального обслуговування за місцем проживання та отримати продуктові набори. Про це повідомляє КМДА.

    Хто може розраховувати на допомогу:

    • особи з інвалідністю;
    • сім’ї, у яких виховуються діти з інвалідністю;
    • самотні люди похилого віку;
    • паліативні хворі;
    • особи, чий дохід не перевищує суми двох прожиткових мінімумів.

    Адреси у Києві, де можна отримати продукти:

    • Київський міський територіальний центр соціального обслуговування (вул. Котельникова, 32/11, 044 450 91 66);
    • Голосіївський район (вул. Л. Толстого, 25/2, 044 235 00 40);
    • Дарницький район (вул. Вербицького, 9-І, 044 562 47 30);
    • Деснянський район (вул. Будищанська, 4, 044 533 72 51);
    • Дніпровський район (вул. Курнатовського, 7-А, 044 512 00 35);
    • Оболонський район (вул. Озерна, 18-А, 044 414 09 41);
    • Печерський район (вул. Бойчука (Кіквідзе), 11-А, 066 733 07 30);
    • Подільський район (вул. Братська, 15/9, 044 425 05 12);
    • Святошинський район (вул. Жмеринська, 22-А, 044 405 92 75);
    • Солом’янський район (б-р В. Гавела, 83-А, 044 497 73 27);
    • Шевченківський район (вул. Сальського, 11-А, 044 467 00 14).

    Як повідомлялося, 11 березня близько 6 години ранку окупанти вперше завдали ракетного удару по Луцьку та Дніпру.

    Читайте також: 16-й день війни. Ситуація на фронті станом на ранок 11 березня
    Теги: пенсіонери Київ війна продукти КМДА харчування
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    Де у Києві пенсіонери та інваліди можуть отримати допомогу: адреси