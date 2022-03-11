Легендарна породілля зі зруйнованого Маріуполя народила дівчинку

Російські пропагандисти і дипломати переконували світ, що жінка підставна, а в пологовому ховались націоналісти

Одна з пацієнток пологового будинку у Маріуполі, який був розбомблений російськими окупантами, Маріанна, увечері 10 березня народила дівчинку. Як повідомила журналістка Ольга Токарюк у Twitter, родич Маріанни, якому вдалося поговорити з нею телефоном, повідомив, що жінка народила близько 22:00 четверга.

«Вони в порядку, але в Маріуполі дуже холодно, і бомбардування не припиняються», - додала журналістка.

Нагадаємо, 9 березня російські воєнні злочинці нанесли ракетно-бомбові удари по пологовому будинку та дитячій лікарні міста Маріуполя. Внаслідок авіаудару по Маріупольському пологовому будинку №2 постраждали 17 осіб серед медперсоналу і породіль, загиблих немає.

Після авіаудару по лікарні Маріуполя президент Володимир Зеленський закликав світ негайно закрити небо і негайно припинити вбивства.

Міністр закордонних справ країни-агресора РФ Сергій Лавров підтвердив, що російські окупанти свідомо і цілеспрямовано завдали удару пологовому будинку та дитячій лікарні в Маріуполі.

Зазначимо, Росія поширює фейк, що бомбардування пологового у Маріуполі і фото вагітних у будівлі – постановочні, а роль вагітної нібито зіграла б'юті-блогерка Маріанна Підгурська.