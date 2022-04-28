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    Кримінал

    Окупанти масово грабують фермерів. Україна звернулась до ООН

    Росіяни хочуть вивезти побільше продовольства з України&nbsp; - Окупанти масово грабують фермерів. Україна звернулась до ООН
    Росіяни хочуть вивезти побільше продовольства з України 
    фото: Уніан

    У Мелітополі окупанти грабують фермерські господарства

    Російські окупанти масово грабують фермерів на тимчасово окупованих територіях України. Пограбування майна та продуктів харчування фіксують в Мелітополі Запорізькій області, повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

    «На початку тижня була зафіксована колона фур із замаскованими державними реєстраційними номерами та автомобілями супроводу, яка вивозила залишки сільгосптехніки та зерно з елеватора в бік тимчасово окупованого Криму»,- йдеться в заяві.

    Також Денісова зазначила, що у Красноярському краї місцеві депутати-мародери, посилаючись на нестачу огірків, інших овочів та зернових культур внаслідок запровадження іноземних санкцій, вирішили експропріювати врожай фермерів з тимчасово окупованого Херсонського регіону.

    «Викрадення продовольства з окупованих територій є порушенням Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни та воєнний злочин згідно зі статтею 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду, – пояснила Денісова. – Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини РФ в Україні».

    Як повідомляв «Главком», російські окупанти не приховують, що планують поповнити фонд сільськогосподарської продукції за рахунок поставок з України викраденого продовольства.

    Нагадаємо, рашисти віднедавна почали потягами вивозити зерно з окупованої Херсонської області.

    Також рашисти вже викрали зерно з Бердянського порту.

    Як відомо, вивезення зерна та харчів з окупованих територій є порушенням статті 55 Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни.

    Розв'язана Росією війна може призвести до глобальної продовольчої катастрофи, прогнозують в ООН.

    Додамо, Росія зізналась, що викрала і вивезла понад мільйон українців

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    Теги: росія окупанти ООН війна зерно викрадення пограбування Україна Запорізька область Людмила Денісова харчування окупація #stoprussia
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    Окупанти масово грабують фермерів. Україна звернулась до ООН