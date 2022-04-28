Росія зізналась, що викрала і вивезла понад мільйон українців

Окупанти депортують українців на свої території

Лише вчора окупанти депортували понад 16 тис. українців, серед них понад 3,3 тис. – діти

Країна-агресорка вивезла примусово понад один мільйон громадян України «без участі української влади». Про це заявив начальник національного центру управління обороною РФ Михайло Мізинцев, передають російські ЗМІ.

«За минулу добу, без участі української влади, з небезпечних районів України, Донецької та Луганської народних республік на територію Російської Федерації евакуйовано 16 480 осіб, з них – 3 354 дитини, а всього з початку спеціальної військової операції – вже 1002429 осіб, з яких 183 168 дітей», – розповів начальник наццентру РФ.

З початку військового вторгнення в Україну Росія вивезла на свою територію 1 002 429 українських громадян, у тому числі 183 168 дітей. За словами голови наццентру, лише за одну добу армія РФ перевезла 16 480 жителів України, з них 3 354 неповнолітні.

Як стверджує Мізинцев, понад 2,75 млн українців та іноземних громадян «попросили їх евакуювати».

Нагадаємо, РНБО пояснила українцям, що робити під час примусової депортації.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти депортували з України вже 500 тисяч людей.

Депортованих українців позбавляють засобів зв’язку, документів, у них забирають усе й розподіляють по віддалених регіонах Росії.

Крім того, Росія стверджує, що викрадені українці самі просяться на Далекий Схід.

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