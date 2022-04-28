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    Координаторка ООН очолить порятунок людей в Маріуполі

    Координаторка ООН буде відповідати за евакуацію українців із заблокованого Маріуполя - Координаторка ООН очолить порятунок людей в Маріуполі
    Координаторка ООН буде відповідати за евакуацію українців із заблокованого Маріуполя
    фото: Мережа правового розвитку

    Представниця ООН Оснат Лубрані виїхала в Запоріжжя, щоб розпочати координацію евакуації маріупольців

    Координаторка ООН в Україні Оснат Лубрані їде з Запоріжжя, щоб почати організовувати евакуацію мирних мешканців із заблокованого Маріуполя. Про це Лубрані написала у Twitter.

    «Я їду в Запоріжжя, щоб підготуватися до обнадійливої евакуації з Маріуполя», – написала координаторка ООН.

    Вона додала, що ООН повністю мобілізована, щоб допомогти врятувати життя українців та допомогти тим, хто цього потребує.

    Лубрані також написала, що рішення про початок евакуації та її від'їзд до Запоріжжя ухвалив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

    Зауважимо, що 27 квітня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув із візитом в Україну.

    Він планує продовжити нашу роботу щодо розширення гуманітарної допомоги та забезпечення евакуації мирних жителів із зон конфлікту.

    У четвер, 28 квітня, Гуттереш відвідав найбільш зруйноване військовими РФ місто Київщини – Бородянку, котра справила на нього шокуюче враження.


    Нагадаємо, днями ООН сформувала команду для евакуації людей із блокадного Маріуполя.

    Наразі тривають переговори з представниками України й Росії щодо забезпечення умов.


    Теги: Маріуполь ООН війна евакуація
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    Координаторка ООН очолить порятунок людей в Маріуполі