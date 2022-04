Координаторка ООН очолить порятунок людей в Маріуполі

Координаторка ООН в Україні Оснат Лубрані їде з Запоріжжя, щоб почати організовувати евакуацію мирних мешканців із заблокованого Маріуполя. Про це Лубрані написала у Twitter.

«Я їду в Запоріжжя, щоб підготуватися до обнадійливої евакуації з Маріуполя», – написала координаторка ООН.

Вона додала, що ООН повністю мобілізована, щоб допомогти врятувати життя українців та допомогти тим, хто цього потребує.

Лубрані також написала, що рішення про початок евакуації та її від'їзд до Запоріжжя ухвалив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Зауважимо, що 27 квітня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув із візитом в Україну.

Він планує продовжити нашу роботу щодо розширення гуманітарної допомоги та забезпечення евакуації мирних жителів із зон конфлікту.

У четвер, 28 квітня, Гуттереш відвідав найбільш зруйноване військовими РФ місто Київщини – Бородянку, котра справила на нього шокуюче враження.

The SG @antonioguterres has arrived in Ukraine to meet President Zelensky. At his request, I am going to Zaporizhzhia to prepare for hopeful evacuation from Mariupol.

The UN is fully mobilized to help save Ukrainian lives and to assist those in need. pic.twitter.com/vPZ1yYKxwi