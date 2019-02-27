Стало відомо, хто очолить журі 72-го Каннського фестивалю



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Алехандро Гонсалес є володарем двох «Оскарів»

Режисер став першим мексиканцем, який здобув приз Каннського фестивалю (2006) за фільм «Вавилон»

Режисер Алехандро Гонсалес Іньярріту стане головою журі 72-го Каннського кінофестивалю.

«З початку моєї кар’єри Каннський фестиваль був для мене дуже важливий. Я дуже задоволений і радий повернутися сюди в цьому році, і безмежно гордий головувати в журі», — зазначив режисер.

У 2019 Каннський кінофестиваль відбудеться з 14 до 25 травня.

Зазначимо, що Алехандро Гонсалес став першим мексиканцем, який здобув приз Каннського фестивалю (2006) у номінації «Найкращий режисер» за фільм «Вавилон». Він також став першим мексиканцем, якого номінували на «Оскар» (2007) за цю ж стрічку. Крім того, Гонсалес є володарем двох «Оскарів» (2015 та 2016 років) як найкращий режисер — за стрічки «Бердмен» (Birdman, 2014 року) і «Легенда Г’ю Гласса» (The Revenant, 2015).

Нагадаємо, у 2018 році головну премію Каннського фестивалю отримав фільм «Магазинні злодюжки» японського режисера Хірокадзу Корееди.

Кім того минулого року українці отримали «Каннського лева» за брендинг «Євробачення-2017».

Також український фільм «Донбас» отримав у Каннах премію за кращу режисуру.

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