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    Культура

    Стало відомо, хто очолить журі 72-го Каннського фестивалю

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    Алехандро Гонсалес є володарем двох &laquo;Оскарів&raquo;&nbsp; - Стало відомо, хто очолить журі 72-го Каннського фестивалю
    Алехандро Гонсалес є володарем двох «Оскарів» 

    Режисер став першим мексиканцем, який здобув приз Каннського фестивалю (2006) за фільм «Вавилон»

    Режисер Алехандро Гонсалес Іньярріту стане головою журі 72-го Каннського кінофестивалю.

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    «З початку моєї кар’єри Каннський фестиваль був для мене дуже важливий. Я дуже задоволений і радий повернутися сюди в цьому році, і безмежно гордий головувати в журі», — зазначив режисер.

    У 2019 Каннський кінофестиваль відбудеться з 14 до 25 травня.

    Зазначимо, що Алехандро Гонсалес став першим мексиканцем, який здобув приз Каннського фестивалю (2006) у номінації «Найкращий режисер» за фільм «Вавилон». Він також став першим мексиканцем, якого номінували на «Оскар» (2007) за цю ж стрічку. Крім того, Гонсалес є володарем двох «Оскарів» (2015 та 2016 років) як найкращий режисер — за стрічки «Бердмен» (Birdman, 2014 року) і «Легенда Г’ю Гласса» (The Revenant, 2015).

    Нагадаємо, у 2018 році головну премію Каннського фестивалю отримав фільм «Магазинні злодюжки» японського режисера Хірокадзу Корееди.

    Кім того минулого року українці отримали «Каннського лева» за брендинг «Євробачення-2017».

    Також український фільм «Донбас» отримав у Каннах премію за кращу режисуру.

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