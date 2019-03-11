Затверджено новий склад Українського Оскарівського комітету
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За підсумками голосування, в новий склад увійшли 16 осіб
Національний союз кінематографістів України, Асоціація продюсерів України та Державне агентство України з питань кіно затвердили новий склад Українського Оскарівського комітету.
Про це повідомляє Держкіно.
Членів комітету вибирала Громадська рада Оскарівського комітету, куди увійшли 80 українських кінопрофесіоналів, 64 з них (80%) взяли участь в голосуванні.
За підсумками голосування, до нового складу Українського Оскарівського комітету увійшли:
- Алік Шпилюк (EFA, FIPRESCI)
- Валентин Васянович (EFA)
- Денис Іванов (EFA)
- Олександр Гусєв (FIPRESCI)
- Сергій Лозниця (EFA)
- Роман Бондарчук
- Дмитро Десятерик (FIPRESCI)
- Юлія Синькевич (EFA)
- Мирослав Слабошпицький (EFA)
- Андрій Халпахчі (EFA)
- Катерина Сліпченко (FIPRESCI)
- Сергій Степанський (EFA)
- Дмитро Сухолиткий-Собчук (EFA)
- Сергій Тримбач (FIPRESCI)
- Олена Єршова (EFA)
- Олексій Першко (FIPRESCI)
Головою комітету став Алік Шпилюк, який набрав найбільше голосів, а секретарем обрано Ольгу Олещенко.
Нагадаємо, 11 лютого Національна спілка кінематографістів України, Асоціація продюсерів України і Державне агентство України з питань кіно оголосили про початок формування Українського Оскарівського комітету.