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    Культура

    Затверджено новий склад Українського Оскарівського комітету

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    Затверджено новий склад Українського Оскарівського комітету

    За підсумками голосування, в новий склад увійшли 16 осіб

    Національний союз кінематографістів України, Асоціація продюсерів України та Державне агентство України з питань кіно затвердили новий склад Українського Оскарівського комітету.

    Про це повідомляє Держкіно.

    Членів комітету вибирала Громадська рада Оскарівського комітету, куди увійшли 80 українських кінопрофесіоналів, 64 з них (80%) взяли участь в голосуванні.

    За підсумками голосування, до нового складу Українського Оскарівського комітету увійшли:

    • Алік Шпилюк (EFA, FIPRESCI)
    • Валентин Васянович (EFA)
    • Денис Іванов (EFA)
    • Олександр Гусєв (FIPRESCI)
    • Сергій Лозниця (EFA)
    • Роман Бондарчук
    • Дмитро Десятерик (FIPRESCI)
    • Юлія Синькевич (EFA)
    • Мирослав Слабошпицький (EFA)
    • Андрій Халпахчі (EFA)
    • Катерина Сліпченко (FIPRESCI)
    • Сергій Степанський (EFA)
    • Дмитро Сухолиткий-Собчук (EFA)
    • Сергій Тримбач (FIPRESCI)
    • Олена Єршова (EFA)
    • Олексій Першко (FIPRESCI)

    Головою комітету став Алік Шпилюк, який набрав найбільше голосів, а секретарем обрано Ольгу Олещенко.

    Нагадаємо, 11 лютого Національна спілка кінематографістів України, Асоціація продюсерів України і Державне агентство України з питань кіно оголосили про початок формування Українського Оскарівського комітету.

    кіно Премія «Оскар» Валентин Васянович Оскар
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