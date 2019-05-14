ОККО, WOG та SOCAR оштрафували за «бензинову» змову у 2017 році



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На відповідачів накладено штрафні санкції в загальному розмірі більше 77 млн грн

Антимонопольний комітет України оштрафував мережі автозаправок ОККО, WOG та SOCAR на 77 млн грн за антиконкурентні узгоджені дії на ринку світлих нафтопродуктів протягом 2017 року. Про це написав у Facebook голова АМКУ Юрій Терентьєв.

«Сьогодні, 14 травня 2019 року, АМКУ прийнято рішення за результатом розслідування справи про вчинення антиконкурентних узгоджених дій компаніями «WOG», «ОККО» та «СОКАР» (за кваліфікацією частина 3 статті 6 Закону «Про захист економічної конкуренції» - вчинення схожих дій протягом 2017 року)», - йдеться у повідомленні.

На відповідачів накладено штрафні санкції в загальному розмірі більше 77 млн грн.

«Після рішення АМКУ листопада 2016 року на ринку нафтопродуктів ми спостерігаємо більш інтенсивну пряму цінову конкуренцію. Більше не маємо ситуації, коли половина ринку тримає одну штучно завищену ціну, яку «визначали» так звані «лідери ринку». Рішення 2016 року по 3 відповідачах із 6 було підтримано всіма ланками судової системи. Процеси по 3 інших відповідачах - які, до речі, є відповідачами у рішенні сьогодні - все ще тривають», - додав Терентьєв.

АМКУ запідозрив нафтотрейдерів у змові у вересні 2017 року. Середні роздрібні ціни на бензин А-95 та дизпаливо за два тижні синхронно зросли на більш як 5% (1,5 грн) у мережах під брендами ОККО, WOG та SOCAR.

«Синхронність підвищення роздрібних цін на світлі нафтопродукти протягом вересня 2017 року може свідчити про наявність у діях учасників ринку антиконкурентних узгоджених дій», - констатували в АМКУ.