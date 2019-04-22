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    Економіка та фінанси

    Паливо подорожчало вперше за 5 місяців

    • Розсилка
    Паливо подорожчало вперше за 5 місяців

    Поки що на 50 копійок

    Великі мережі АЗС підвищили вартість дизельного палива на 50 коп./л. Про це повідомляє «Консалтингова група А-95», зазначивши, що це перше підвищення роздрібних цін за останні 5 місяців.

    З 19 по 22 квітня ОККО і WOG підняли ціну на дизельне паливо з 29,99 грн/л до 30,49 грн/л. Останній раз вартість дизпалива в цих мережах росла в листопаді 2018 року, а на рівні 29,99 грн/л ціни перебували з січня 2019 р.

    Також на 50 коп./л виросла вартість бензинів в цих мережах: А-92 з 29,99 до 30,49 грн /л, А-95 - з 30,99 до 31,49 грн/л.

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    Зростання цін зафіксовано і в інших мережах:

    • столична KLO підвищила ціну ДТ на 50 коп./л, бензину на 40-50 коп./л,
    • на 35 коп./л виросла ціна в мережі Glusco,
    • на 20-50 коп./л на «БРСМ-Нафта»,
    • на 40 коп./л в мережі UPG.

    Середня роздрібна ціна ДП підвищилася на 14 коп./л до 28,51 грн/л бензинів - на 17-23 коп./л.

    Нагадаємо, 18 квітня прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєва заявив, що Росія ввела обмеження на експорт нафти і нафтопродуктів в Україну з 1 червня 2019 року.

    Білоруський концерн «Белнефтехим» 22 квітня обмежив експорт нафтопродуктів в зв'язку з погіршенням якості нафти.

    Джерело: Enkorr

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