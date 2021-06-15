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    Окремі держави не хочуть дратувати Росію – Кулеба про вступ України в НАТО

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    Окремі держави не хочуть дратувати Росію – Кулеба про вступ України в НАТО
    Фото: Кулеба/Facebook

    За словами Кулеби, для отримання ПДЧ Україна вже зробила достатньо реформ

    Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що у підсумковій декларації саміту НАТО було багато сигналів для Російської Федерації. За його словами, це – не лише підтвердження майбутнього членства України в Альянсі та надання ПДЧ на цьому шляху. Про це Кулеба написав на сторінці у Facebook.

    «Ще за пару днів до саміту згадки про ПДЧ для України не було в тексті декларації. Це правда, що ми її буквально вигризли в останній момент завдяки власній наполегливості, чесній розмові з НАТО та твердій підтримці ключових наших друзів», – написав Кулеба.

    «До вчорашнього дня декларації самітів НАТО ухвалювалися у 2014, 2016 та 2018 роках. У жодній з них союзники ПДЧ для України не згадували. Могли, але не згадували. Хоча в цей час Україна воювала і заслуговувала на таку підтримку.

    Вчорашня декларація має набагато ширший контекст – це по суті план дій нового НАТО, в якому США помирилися з рештою союзників і тепер з новими силами Альянс працюватиме над досягненням поставлених цілей, підтримкою визначених друзів, у тому числі України, та стримуванням визначених суперників, у тому числі Росії», – додав міністр.

    За словами Кулеби, для отримання ПДЧ Україна вже зробила достатньо реформ. «Коли нам кажуть «давайте ще більше реформ», то у мене одне запитання: Скільки ще? Ми повинні продовжувати реформи, але ми не повинні миритися з ситуацією, коли окремі держави-члени НАТО реформи в Україні використовують як виправдання для приховування власного небажання дратувати Росію.

    Україна буде членом НАТО. Щодо цього є згода і в Альянсі, і в Україні. І чим швидше ми станемо на шлях ПДЧ, тим сильнішою ставатиме Україна та євроатлантичний простір загалом. Все інше – це контекст, з яким ми системно працюємо», – наголосив міністр закордонних справ.

    Раніше, Кулеба розповів про загрозу російських військ на кордоні з Україною. За його словами, небезпека військової операції Росії проти України все ще залишається.

    Теги: МЗС США міністр НАТО декларація Україна Дмитро Кулеба
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    Окремі держави не хочуть дратувати Росію – Кулеба про вступ України в НАТО