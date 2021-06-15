Сьогодні вводяться нові правила пільгового розмитнення «євроблях»

Формула розрахунку не залежить від вартості автомобіля, а тільки від віку, обсягу і типу двигуна

Вносяться зміни в модель оподаткування автомобілів. Зміни діятимуть п'ять місяців

З сьогоднішнього в Україні стартують нові правила пільгового розмитнення «євроблях». Про це інформує УНН.

Відомо, що в дію вводяться закони № 1403-IX та № 1402-IX, згідно з якими вносяться зміни в модель оподаткування автомобілів. Зміни діятимуть п'ять місяців.

Йдеться про розмитнення автомобілів, які порушили митне законодавство і були ввезені в Україну до 31.12.2020 року.

Вже 10 листопада 2021 року пільги перестануть діяти для всіх українців, окрім тих, хто був в зоні АТО/ООС і має документальне підтвердження цього, для них пільги будуть діяти до 8 лютого 2022 року.

Формула розрахунку не залежить від вартості автомобіля, а тільки від віку, обсягу і типу двигуна. Від ввізного мита звільняються легкові авто віком від п'яти до п'ятнадцяти років (з екостандартом не нижче «Євро-2»).

Вантажні авто з повною масою до 3,5 тонни, віком від п’яти до одинадцяти років (з еко-стандартом «Євро-5»). При цьому автомобіль повинен бути в реєстрі митників у режимі «транзит» або «тимчасове ввезення» станом на 31 грудня 2020 року.

Також діятиме обов'язковий внесок – 8500 гривень. Якщо власник передумав, або йому невигідно розмитнювати, він все одно повинен заплатити 8500 гривень до держбюджету, щоб протягом пів року вивезти його за кордон.

Якщо до 15 листопада цього не буде зроблено, доведеться заплатити штраф 170 тисяч гривень.

Додамо, що в російському Новосибірську в результаті пожежі стався потужний вибух на газовій заправці. За попередніми даними ГУ МНС Росії по Новосибірській області, вибухнули резервуари з паливом.

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