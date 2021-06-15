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    Кулеба розкритикував рішення Німеччини не поставляти озброєння в Україну

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    Дмитро Кулеба розкритикував рішення Німеччини не поставляти озброєння в Україну - Кулеба розкритикував рішення Німеччини не поставляти озброєння в Україну
    Дмитро Кулеба розкритикував рішення Німеччини не поставляти озброєння в Україну
    Фото з відкритих джерел

    Міністр зазначив, що всіх переговорах на цю тему в Берліні не почув жодного переконливого аргументу, чому Німеччина не може постачати Україні зброю.

    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав рішення Німеччини не експортувати озброєння в Україні слабким з політичної і моральної точки зору. Про це він заявив в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt.

    «Я ціную все, що Німеччина і особисто мій друг Хайко Маас зробили для України. Втім, я розцінюю рішення не на користь поставки озброєння як слабке з політичної і моральної точки зору», – сказав Кулеба.

    Міністр зазначив, що всіх переговорах на цю тему в Берліні не почув жодного переконливого аргументу, чому Німеччина не може постачати Україні зброю.

    «Дійсно, існує норма, що Німеччина не експортує зброю в зони конфліктів. Але якщо мова йде про країну, на яку напала інша країна, то експорт все ж можливий. Тому йдеться про чисто політичне рішення», - додав Кулеба.

    За його словами, у питанні постачання зброї до України Москві навіть не доводиться тиснути на Німеччину, Берлін займає таку позицію з власної волі.

    Наприкінці квітня внімецьких ЗМІ з’явилась інформаці, що Україна на тлі загострення ситуації на кордоні з Росією просила Німеччину надати їй летальну зброю.

    Теги: Німеччина міністр озброєння Дмитро Кулеба
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    Кулеба розкритикував рішення Німеччини не поставляти озброєння в Україну