Кулеба розкритикував рішення Німеччини не поставляти озброєння в Україну

Міністр зазначив, що всіх переговорах на цю тему в Берліні не почув жодного переконливого аргументу, чому Німеччина не може постачати Україні зброю.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав рішення Німеччини не експортувати озброєння в Україні слабким з політичної і моральної точки зору. Про це він заявив в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt.

«Я ціную все, що Німеччина і особисто мій друг Хайко Маас зробили для України. Втім, я розцінюю рішення не на користь поставки озброєння як слабке з політичної і моральної точки зору», – сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що всіх переговорах на цю тему в Берліні не почув жодного переконливого аргументу, чому Німеччина не може постачати Україні зброю.

«Дійсно, існує норма, що Німеччина не експортує зброю в зони конфліктів. Але якщо мова йде про країну, на яку напала інша країна, то експорт все ж можливий. Тому йдеться про чисто політичне рішення», - додав Кулеба.

За його словами, у питанні постачання зброї до України Москві навіть не доводиться тиснути на Німеччину, Берлін займає таку позицію з власної волі.

Наприкінці квітня внімецьких ЗМІ з’явилась інформаці, що Україна на тлі загострення ситуації на кордоні з Росією просила Німеччину надати їй летальну зброю.