Суд розглядатиме заяву Гончарука, не зважаючи на відставку Кабміну



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Колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час пленарного засідання Верховної Ради

Станом на 4 березня відбулося повторне жеребкування у цій справі через раптову хворобу судді

Окружний адміністративний суд Києва 3 березня зареєстрував заяву про забезпечення позову вже колишнього прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на держпортал «Судова влада України».

Ексглава уряду подав до суду на Голову Верховної Ради Дмитра Разумкова з вимогою заборонити парламенту розглядати його відставку (сама ж відставка усього складу Кабміну таки відбулася 4 березня на позачерговій сесії Ради - «Главком»). Третьою особою у цій справі виступає президент Володимир Зеленський.

Текст повідомлення з сайту суду

Як з’ясував «Главком», 3 березня о 16:05 система авторозподілу справ Окружного адміністративного суду Києва визначила головуючого суддю, який мав розглядати заяву Олексія Гончарука.

Участь у жеребкування взяло 32 суддів (Шевченко Н.М., Мазур А.С., Чудак О.М., Огурцов О.П., Келеберда В.І., Вовк П.В., Добрівська Н.А., Григорович П.О., Шулежко В.П., Шрамко Ю.Т., Шейко Т.І., Федорчук А.Б., Аблов Є.В., Амельохін В.В., Каракашьян С.К., Вєкуа Н.Г., Іщук І.О., Маруліна Л.О., Добрянська Я.І., Скочок Т.О., Клочкова Н.В., Балась Т.П., Головань О.В., Качур І.А., Арсірій Р.О., Кузьменко В.А., Костенко Д.А., Васильченко І.П., Клименчук Н.М., Смолій І.В., Погрібніченко І.М., Аверкова В.В.). Свій вибір система зупинила на судді Наталії Клименчук.

Однак вже наступного дня, 4 березня о 11:50 довелося провести вимушену заміну – суддя Клименчук раптово захворіла. Разом із нею хворою виявилася ще одна служителька Феміди, яка брали участь в авторозподілі – це Наталія Шевченко.

Крім цього, суддя Ярослава Добрянська пішла у відпустку.

Таким чином, повторно участь у жеребкуванні взяло 29 суддів (Погрібніченко І.М., Шрамко Ю.Т., Шулежко В.П., Амельохін В.В., Вовк П.В., Іщук І.О., Смолій І.В., Маруліна Л.О., Огурцов О.П., Вєкуа Н.Г., Балась Т.П., Добрівська Н.А., Григорович П.О., Мазур А.С., Аблов Є.В., Чудак О.М., Федорчук А.Б., Головань О.В., Качур І.А., Клочкова Н.В., Васильченко І.П., Арсірій Р.О., Каракашьян С.К., Келеберда В.І., Шейко Т.І., Скочок Т.О., Кузьменко В.А., Костенко Д.А., Аверкова В.В.).

У результаті було обрано суддю Альону Мазур.

Як повідомляв «Главком», ближче до вечора 4 березня на позачерговому засіданні Верховна Рада призначила новий склад Кабінету міністрів, який був запропонований прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Перед цим Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. «За його відставку проголосували 353 депутати.