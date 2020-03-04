Рада проголосувала за відставку Гончарука
«За» відставку прем'єра проголосувало 353 депутати
На позачерговому засіданні Верховної Ради депутати проголосували за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука.
«За» відставку проголосували 353 депутати.
Як повідомлялося, 4 березня о 16:00 у парламенті розпочалося позачергове засідання, скликане на вимогу президента Володимира Зеленського.
Зазначимо, що сьогодні, 4 березня, заява Гончарука про відставку надійшла до Ради.
Фракція «Слуга народу» на засіданні ввечері 3 березня ухвалила рішення задовольнити заяву прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку. Лише троє нардепів від «Слуги народу» утримались під час голосування за відставку очільника уряду.
До слова, Зеленський може оголосити про відставку Скалецької у Нових Санжарах.
Також у депутатів в «є запитання» до голови СБУ Івана Баканова.
У «Слузі народу» запевняють, що Рада у середу не звільнятиме генпрокурора.
Нагадаємо, перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, коментуючи можливі кадрові призначення в Кабміні, повідомив, що наразі є декілька робочих варіантів.
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