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    Суспільство

    Рада проголосувала за відставку Гончарука

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    Олексій Гончарук був призначений прем'єр-міністром у серпні минулого року - Рада проголосувала за відставку Гончарука
    Олексій Гончарук був призначений прем'єр-міністром у серпні минулого року

    «За» відставку прем'єра проголосувало 353 депутати

    На позачерговому засіданні Верховної Ради депутати проголосували за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

    «За» відставку проголосували 353 депутати.

    Як повідомлялося, 4 березня о 16:00 у парламенті розпочалося позачергове засідання, скликане на вимогу президента Володимира Зеленського.

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    Зазначимо, що сьогодні, 4 березня, заява Гончарука про відставку надійшла до Ради.

    Фракція «Слуга народу» на засіданні ввечері 3 березня ухвалила рішення задовольнити заяву прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку. Лише троє нардепів від «Слуги народу» утримались під час голосування за відставку очільника уряду.

    До слова, Зеленський може оголосити про відставку Скалецької у Нових Санжарах.

    Також у депутатів в «є запитання» до голови СБУ Івана Баканова.

    У «Слузі народу» запевняють, що Рада у середу не звільнятиме генпрокурора.

    Нагадаємо, перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, коментуючи можливі кадрові призначення в Кабміні, повідомив, що наразі є декілька робочих варіантів.

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