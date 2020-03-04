Рада призначила новий уряд



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Фото: Станіслав Груздєв, Главком

У Кабміні залишаються вакантними посади чотирьох міністрів

Верховна рада України призначила новий склад Кабінету міністрів під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Призначення нового уряду підтримали 277 нардепів.

Склад Кабінету міністрів Дениса Шмигаля:

Вадим Пристайко - віце-прем'єр з питань євроінтеграції;

Олексій Резніков - віце-прем'єр і міністр з питань реінтеграції окупованих територій;

Михайло Федоров - віце-прем'єр і міністр цифрової трансформації;

Арсен Аваков - міністр внутрішніх справ;

Сергій Бессараб - міністр у справах ветеранів;

Вадим Гутцайт - міністр молоді і спорту;

Ілля Ємець - міністр охорони здоров'я;

Владислав Криклій - міністр інфраструктури;

Марина Лазебна - міністр соціальної політики;

Денис Малюська - міністр юстиції;

Олег Немчінов - міністр Кабінету міністрів;

Ігор Уманський - міністр фінансів;

Олексій Чернишов - міністр розвитку громад і територій.

Окремо парламентарії проголосували за призначення Дмитра Кулеби міністром закордонних справ (за його призначення проголосували 288 парламентаріїв) і Андрія Тарана міністром оборони за президентською квотою (його призначення підтримали 285 нардепів).

При цьому в Кабміні, за словами Шмигаля, залишаються вакантними посади чотирьох міністрів.

Як повідомлялось, у Верховній Раді на позачерговому засідання депутати проголосували за призначення прем’єр-міністром Дениса Шмигаля. За кандидатуру Шмигаля проголосував 291 депутат.

Перед цим Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. «За його відставку проголосували 353 депутати.