Рада призначила новий уряд
У Кабміні залишаються вакантними посади чотирьох міністрів
Верховна рада України призначила новий склад Кабінету міністрів під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
Призначення нового уряду підтримали 277 нардепів.
Склад Кабінету міністрів Дениса Шмигаля:
- Вадим Пристайко - віце-прем'єр з питань євроінтеграції;
- Олексій Резніков - віце-прем'єр і міністр з питань реінтеграції окупованих територій;
- Михайло Федоров - віце-прем'єр і міністр цифрової трансформації;
- Арсен Аваков - міністр внутрішніх справ;
- Сергій Бессараб - міністр у справах ветеранів;
- Вадим Гутцайт - міністр молоді і спорту;
- Ілля Ємець - міністр охорони здоров'я;
- Владислав Криклій - міністр інфраструктури;
- Марина Лазебна - міністр соціальної політики;
- Денис Малюська - міністр юстиції;
- Олег Немчінов - міністр Кабінету міністрів;
- Ігор Уманський - міністр фінансів;
- Олексій Чернишов - міністр розвитку громад і територій.
Окремо парламентарії проголосували за призначення Дмитра Кулеби міністром закордонних справ (за його призначення проголосували 288 парламентаріїв) і Андрія Тарана міністром оборони за президентською квотою (його призначення підтримали 285 нардепів).
При цьому в Кабміні, за словами Шмигаля, залишаються вакантними посади чотирьох міністрів.
Як повідомлялось, у Верховній Раді на позачерговому засідання депутати проголосували за призначення прем’єр-міністром Дениса Шмигаля. За кандидатуру Шмигаля проголосував 291 депутат.
Перед цим Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. «За його відставку проголосували 353 депутати.