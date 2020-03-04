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    Рада призначила новий уряд

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    Рада призначила новий уряд
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    У Кабміні залишаються вакантними посади чотирьох міністрів

    Верховна рада України призначила новий склад Кабінету міністрів під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

    Призначення нового уряду підтримали 277 нардепів.

    Склад Кабінету міністрів Дениса Шмигаля:

    • Вадим Пристайко - віце-прем'єр з питань євроінтеграції;
    • Олексій Резніков - віце-прем'єр і міністр з питань реінтеграції окупованих територій;
    • Михайло Федоров - віце-прем'єр і міністр цифрової трансформації;
    • Арсен Аваков - міністр внутрішніх справ;
    • Сергій Бессараб - міністр у справах ветеранів;
    • Вадим Гутцайт - міністр молоді і спорту;
    • Ілля Ємець - міністр охорони здоров'я;
    • Владислав Криклій - міністр інфраструктури;
    • Марина Лазебна - міністр соціальної політики;
    • Денис Малюська - міністр юстиції;
    • Олег Немчінов - міністр Кабінету міністрів;
    • Ігор Уманський - міністр фінансів;
    • Олексій Чернишов - міністр розвитку громад і територій.

    Окремо парламентарії проголосували за призначення Дмитра Кулеби міністром закордонних справ (за його призначення проголосували 288 парламентаріїв) і Андрія Тарана міністром оборони за президентською квотою (його призначення підтримали 285 нардепів).

    При цьому в Кабміні, за словами Шмигаля, залишаються вакантними посади чотирьох міністрів.

    Як повідомлялось, у Верховній Раді на позачерговому засідання депутати проголосували за призначення прем’єр-міністром Дениса Шмигаля. За кандидатуру Шмигаля проголосував 291 депутат.

    Перед цим Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука«За його відставку проголосували 353 депутати.

    Верховна Рада міністр уряд Денис Шмигаль
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