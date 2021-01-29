Життя в окупації: до російської армії з 2014 року призвали 28 тисяч кримчан

Державі-окупанту, згідно із міжнародним правом, забороняється примушувати осіб служити у збройних силах та прислідувати тих, хто відмовляється від такої служби

Правозахисники задокументували 81 нову кримінальну справу за ухилення від служби в армії РФ кримчанами, передану на розгляд в підконтрольні Кремлю суди

Від 2014 року в російську армію призвали понад 28 тисяч жителів Кримського півострова, повідомила в своєму звіті про ситуацію з дотриманням прав людини і міжнародного права в окупованому Криму Кримська правозахисна група.

«У 2020 році влада РФ провела в Криму дві кампанії за призовом жителів Криму в армію РФ, а всього за період окупації було здійснено 12 мобілізаційних кампаній. За заявами «військового комісаріату Криму» і Міністерства оборони РФ, в 2020 році в армію РФ мобілізовано не менше ніж 6300 призовників. 3300 осіб – у рамках весняної кампанії і не менше ніж 3000 – осінньої. Таким чином, всього за період окупації з Криму в армію Росії мобілізовано не менше ніж 28 044 осіб», – йдеться в повідомленні.

Також правозахисники уточнюють, що задокументували 81 нову кримінальну справу за ухилення від служби в армії Росії кримчанами, передану на розгляд в підконтрольні Кремлю суди. За весь період, за їхніми даними, таких справ було 163, по 153 із них вже винесли вироки і 10 – перебувають на стадії розгляду.

Державі-окупанту, згідно із міжнародним правом, забороняється примушувати осіб служити у збройних силах та прислідувати тих, хто відмовляється від такої служби.

1 жовтня 2020 року в МЗС України повідомили, що з 2014 року в російську армію в окупованому Криму призвали близько 25 тисяч осіб.

Раніше прокуратура Автономної Республіки Крим оголосила про підозру військовому комісару Євпаторії і Сак через примус кримчан служити у Збройних силах Росії.

Напередодні Главком писав, що російській блогер Олександр Горний, який після окупації Криму тривалий час оспівував путінський режим, тепер сам потерпає від хазяйнування окупантів. Зокрема Горний розповів що жителі окупованого Криму починають масово відновлювати українські паспорти.

До слова, в Україні у 2021 році на строкову військову службу планують призвати на 2 тисячі призовників більше, ніж у минулому році. До лав Збройних сил, Нацгвардії, Держприкордонслужби і Держспецслужби транспорту планують призвати близько 32 тисяч осіб.