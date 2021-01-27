Як росіяни захоплювали Аляску. Дослідники встановили нові факти

Росія продала Аляску у 1867 році

Дослідники за допомогою радара знайшли на Алясці руїни форту, де відбулася потужна битва між кланами корінних народів і російськими солдатами.

За попередніми даними, форт був надійною опорою тлінкітів, групи корінних народів Північно-Західного узбережжя, повідомляє Live Science.

Однак, він був знищений після того, як Росія колонізувала землю 1804 року.

Російські солдати вперше вторглись на Аляску в 1799 році, однак через три роки клани тлінкітів зупинили атаку противників. Після цього випадку вони укріпили свою територію, щоб протистояти майбутнім атакам Російської імперії. Однак, через два роки після цього російські солдати знову почали наступ на землі тлінкітів, у результаті ті покинули форт, який пізніше було зруйновано.

«Раннє розслідування в 1950-х роках стверджувало, що в західній стіні форту була знайдена деревина, а в ході розслідування 2000-х років приблизно в тому ж районі були виявлені ядра. Ці підказки були багатообіцяючими, але картина залишалася неповною», – йдеться в повідомлені.

У зв'язку з цим було проведено великомасштабні геофізичні дослідження з використанням електромагнітної індукції (ЕМ) і георадара (GPR). Дослідники просканували 17 гектарів території, що, за словами вчених, є найбільшим археологічним геофізичним дослідженням, яке проводилися на Алясці.

Історики та археологи більше 100 років намагалися встановити, де стояв форт

Коли провідний автор дослідження Томас Урбан і його співавтор Брін Картер порівняли результати досліджень, то встановили, що обидва методи виявляють аналогічні зразки під землею. Більше того, вони відповідають описам розміру і форми форту.

«Ми вважаємо, що геофізичні дослідження надали єдиний переконливий доказ, отриманий за допомогою різних методів, на сьогодні для визначення місця розташування форту – важливого культурного ресурсу в колоніальної історії Нового Світу і важливого культурного символу опору тлінкітів», – запевнили вчені.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів 20 січня продовжив державну цільову науково-технічну програму досліджень в Антарктиці на три роки.