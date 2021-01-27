Призов до армії: цього року на строкову службу хочуть забрати ще більше юнаків

У 2021 році заплановано призвати за два призови, весняний та осінній, близько 32 тисяч осіб

У минулому році призвали 30 030 осіб

У 2021 році на строкову військову службу планують призвати на 2 тисячі призовників більше, ніж у минулому році. До лав Збройних сил, Нацгвардії, Держприкордонслужби і Держспецслужби транспорту планують призвати близько 32 тисяч осіб.

Про це повідомляє «АрміяInform» із посиланням на начальника відділу комплектування штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Миколу Качаненка.

«У 2021 році заплановано призвати за два призови, весняний та осінній, близько 32 тисяч осіб. Але ця цифра не остаточна, вона може бути скоригована. До більшого значення - навряд чи», - сказав полковник.

У минулому році призвали 30 030 осіб (навесні 16 460, восени - 13 570). До Збройних сил призвали 16 500, до Державної спецслужби транспорту - 1 300, до Держприкордонної служби - 1 800, а в Національну гвардію - 10 430.

Наприкінці 2020 року Генштаб відзвітував щодо призовної кампанії. У Міноборони стверджують, що планові показники призову було виконано на 100%.

Усі військовослужбовці проходять підготовку у навчальних центрах за програмою Базової загальної підготовки з метою здобуття ними первинних військових знань, вмінь та навичок.

Під час проходження військової служби в Збройних силах України військовослужбовці строкової військової служби не залучаються до виконання завдань у районі проведення операції Об’єднаних сил та проходять військову службу переважно в пунктах постійної дислокації військових частин для забезпечення їхньої життєдіяльності, охорони та оборони.

Строки проходження строкової військової служби визначені у статті 23 закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» і становлять:

для солдатів і матросів, сержантів і старшин, які проходять строкову військову службу в Збройних Силах України та інших військових формуваннях, – до 18 місяців;

для осіб, які на час призову на строкову військову службу мають ступінь вищої освіти «магістр», – до 12 місяців.

Раніше в Міноборони повідомляли, що у 2020 році на службу в армії призвали 30 тисяч юнаків.