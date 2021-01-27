Україна готує санкції проти 13 російських авіакомпаній

Санкції передбачають повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України

Кабінет міністрів України погодив санкції проти російських авіакомпаній за польоти до окупованого Криму. Тепер на них поширюється заборона на польоти над територією України і транзит ресурсів.

Відповідне рішення прийнято на засіданні українського уряду.

Згідно з документом, уряд запропонує РНБО в місячний термін розглянути пропозиції про застосування терміном на три роки санкцій до авіакомпаній, що здійснюють польоти в межах забороненої зони над тимчасово окупованою територією Криму і Севастополя.

Зокрема, Кабінет міністрів пропонує ввести санкції проти таких авіакомпаній:

«КрасАвіа»

«Коміавтотранс»

Авіакомпанія «Азимут»

Авіакомпанія ІРАЕРО

«Авіасервіс»

«Тулпар Ейр»

«Аеролімузін»

«Побєда»

«Симаргл»

Вологодське авіаційне підприємство (п.Дорожний)

Державна авіакомпанія «223 льотний загін» Міноборони РФ (Щелково)

Авіаційні технології інвестиції сервіс (Химки)

Державна корпорація із оргарізаціі повітряного руху в Російській Федерації (Москва)

Санкції передбачають повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України для авіакомпаній зі списку.

Санкції проти цих юридичних осіб будуть введені на три роки. Крім того, Київ попросить міжнародне співтовариство також ввести санкції. Відповідні ноти направлять США, країн Євросоюзу тощо.

Раніше повідомлялося, що Україна заарештувала понад 100 літаків російських авіакомпаній, які порушили заборону на польоти до окупованого Криму.

З березня 2014 року над окупованим півостровом закрито повітряний простір, Україна припинила роботу всіх аеропортів, оскільки не може контролювати безпеку польотів. Але аеропорт Сімферополя на сьогодні працює, він регулярно приймає рейси з Російської Федерації.