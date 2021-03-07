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    Окупаційна адміністрація Донбасу перекрила рух через ряд пунктів пропуску (відео)

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    На контрольно-пропускному пункті &laquo;Щастя&raquo; - Окупаційна адміністрація Донбасу перекрила рух через ряд пунктів пропуску (відео)

    На контрольно-пропускному пункті «Щастя»

    Фото: Луганська ОДА

    Українська сторона не має інформації про причини обмеження пересування в ОРДЛО

    Через блокування з боку проросійських найманців припинено рух на декількох контрольних пунктах вʼїзду та виїзду (КПВВ) в Донецькій та Луганській областях. Як повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України, бойовики окупаційної адміністрації в ОРДЛО продовжують блокувати дорожні коридори через КПВВ «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорське» та «Мар’їнка».

    Про причини блокування російсько-окупаційна влада не інформує.

    Наголошується, що прикордонники несуть службу в усіх контрольних пунктах в’їзду-виїзду у звичайному режимі. Однак через свавілля окупантів пропуск людей здійснюється лише в КПВВ «Станиця Луганська» та «Новотроїцьке».

    Як зазначалося раніше, окупаційна адміністрація ОРДЛО поширює дезінформацію щодо начебто перешкоджання українськими військовими пересуванню через КПВВ «Станиця Луганська» та «Новотроїцьке». Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ учора, 6 березня, підтвердила, цо ці пункти пропуску працювали у звичному режимі.

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    Теги: прикордонники ОБСЄ бойовики на Донбасі КПВВ ОРДЛО Операція Об’єднаних сил влада
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