Окупаційна адміністрація Донбасу перекрила рух через ряд пунктів пропуску (відео)

Українська сторона не має інформації про причини обмеження пересування в ОРДЛО

Через блокування з боку проросійських найманців припинено рух на декількох контрольних пунктах вʼїзду та виїзду (КПВВ) в Донецькій та Луганській областях. Як повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України, бойовики окупаційної адміністрації в ОРДЛО продовжують блокувати дорожні коридори через КПВВ «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорське» та «Мар’їнка».

Про причини блокування російсько-окупаційна влада не інформує.

Наголошується, що прикордонники несуть службу в усіх контрольних пунктах в’їзду-виїзду у звичайному режимі. Однак через свавілля окупантів пропуск людей здійснюється лише в КПВВ «Станиця Луганська» та «Новотроїцьке».

Як зазначалося раніше, окупаційна адміністрація ОРДЛО поширює дезінформацію щодо начебто перешкоджання українськими військовими пересуванню через КПВВ «Станиця Луганська» та «Новотроїцьке». Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ учора, 6 березня, підтвердила, цо ці пункти пропуску працювали у звичному режимі.