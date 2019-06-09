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    У чергах на пунктах пропуску стоять понад 200 автівок

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    У чергах на пунктах пропуску стоять понад 200 автівок

    Минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду прослідувало 41,5 тисячі осіб та 5 тисяч транспортних засобів

    У контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на ранок неділі у чергах зібралось 210 автомобілів. Про це йдеться у повідомленні прес-центрі Держприкордонслужби України (ДПСУ).

    «Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: «Майорське» — 10/60; «Мар’їнка» — 0/40; «Новотроїцьке» — 10/50; «Гнутове» — 20/20», — повідомили прикордонники.

    У ДПСУ зазначили також, що минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду прослідувало 41,5 тисячі осіб та 5 тисяч транспортних засобів.

    Як повідомлялось, з 1 червня контрольно-пропускні пункти у районі проведення ООС працюють із 06:00 до 20:00

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