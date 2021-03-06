СЦКК зафіксувала вісім танків окупантів під Мирним і Кругликом

Збройні формування окупантів продовжують ігнорувати підписані у рамках Тристоронньої контактної групи заходи з посилення та контролю режиму припинення вогню

КПВВ біля населених пунктів Золоте та Щастя, на підконтрольній Україні території, працювали в штатному режимі

Українська сторона СЦКК зафіксувала вісім ворожих танків, розміщених за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання озброєння на тимчасово окупованих територіях Луганської області.

Про це йдеться у повідомленні ООС.

Зазначається, що згідно зі Звітом СММ ОБСЄ № 52/2021 від 5 березня було зафіксовано п’ять танків в районі полігону поблизу населеного пункту Мирне та 3 танки неподалік населеного пункту Круглик.

«Спостерігачі СММ з’ясували, що КПВВ біля населених пунктів Золоте та Щастя, на підконтрольній Уряду України території, працювали в штатному режимі. Проте відповідні блокпости, контрольовані збройними формування РФ, були закриті. Такий стан справ укотре підтверджує фальсифікацію повідомлень самопроголошеної влади ТОТ про перешкоджання Української сторони у вільному пересуванні цивільного населення через лінії розмежування», – наголошується в повідомленні.

Відповідно до розпорядження командувача ООС продовжено відновлення інфраструктури Донбасу. Зокрема, здійснено ремонт електромережі поблизу населеного пункту Водяне, що дозволило відновити електропостачання. Також продовжувалися роботи з будівництва колектора в районі населеного пункту Доломітне.

Як повідомлялося, протягом минулої доби, 5 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Нагадаємо, що на Донбасі з початку року загинуло 19 захисників України. За два місяці поточного року 11 військових Збройних сил України загинули внаслідок бойових дій на Донбасі, ще 37 – зазнали поранень. З інших причин, окрім бойових, в зоні ООС загинули вісім українських військових.

Також СБУ назвала кількість людей, що перебувають у полоні бойовиків на Донбасі.