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Росія вперше з початку війни застосувала ракетоносії з Каспію

Альона Боженко
glavcom.ua
Росія вперше з початку війни застосувала ракетоносії з Каспію
РФ вперше застосувала для ударів по Україні ракетоносії з Каспію
фото ілюстративне

 ЗСУ запевнили, що на Чорноморське узбережжя окупантам все складніше доставляти боєприпаси

Росія під час ракетного обстрілу України, 31 грудня, вперше з початку повномасштабного вторгнення застосувала ракетоносії з Каспію. Про це повідомила керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила в ефірі інформаційного телемарафону.

«Характерним для вчорашнього ракетного обстрілу було те, що застосовувались ракетоносії з Каспію. Це вперше за період повномасштабного вторгнення було зафіксовано. Тому що, напевно, на Чорноморське узбережжя їм складніше вже доставляти ці запаси», – сказала Гуменюк.

За її словами, це говорить про те, що тримання під вогневим контролем логістики, противника на Лівобережжі українським силам вдається досить вдало.

Нагадаємо, у новорічну ніч по всій Україні оголосили повітряну тривогу.

Раніше повідомлялось, що під час ворожої атаки у новорічну ніч сили протиповітряної оборони збили над Києвом 23 повітряні цілі.

Також вночі 1 січня внаслідок ворожих обстрілів у новорічну ніч Херсон та навколишні населені пункти залишилися без електроенергії.

Додамо, триває триста дванадцята доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 31 ракетний і 12 авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з РСЗВ. Постраждала цивільна інфраструктура Чернігівської, Сумської, Київської, Хмельницької, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Інформація щодо жертв серед цивільного населення уточнюється. 

 

Теги: Миколаїв Херсон інфраструктура населення

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