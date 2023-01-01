Скільки ППО знищила ворожих «Шахедів» над Києвом – дані міської адміністрації
Українська протиповітряна оборона активно збиває ворожі дрони
Під час ворожої атаки у новорічну ніч сили протиповітряної оборони збили над Києвом 23 повітряні цілі. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у Telegram.
«Силами ППО знищено вже 23 повітряні цілі», – йдеться у повідомленні.
У військовій адміністрації Києва також повідомили, що у Дніпровському районі зафіксовані уламки ракети на проїжджій частині дороги.
Дані про нічну атаку на Київ уточнюються. Наразі у столиці триває повітряна тривога.
Нагадаємо, у новорічну ніч ворожі дрони і ракети атакували Київ та Київщину.
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