Скільки ППО знищила ворожих «Шахедів» над Києвом – дані міської адміністрації

Українська протиповітряна оборона активно збиває ворожі дрони

Під час ворожої атаки у новорічну ніч сили протиповітряної оборони збили над Києвом 23 повітряні цілі. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у Telegram.

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«Силами ППО знищено вже 23 повітряні цілі», – йдеться у повідомленні.

У військовій адміністрації Києва також повідомили, що у Дніпровському районі зафіксовані уламки ракети на проїжджій частині дороги.

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Дані про нічну атаку на Київ уточнюються. Наразі у столиці триває повітряна тривога.

Нагадаємо, у новорічну ніч ворожі дрони і ракети атакували Київ та Київщину.