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Скільки ППО знищила ворожих «Шахедів» над Києвом – дані міської адміністрації

Юрій Лящук
glavcom.ua
Скільки ППО знищила ворожих «Шахедів» над Києвом – дані міської адміністрації
Наразі у столиці триває повітряна тривога
фото ілюстративне

Українська протиповітряна оборона активно збиває ворожі дрони

Під час ворожої атаки у новорічну ніч сили протиповітряної оборони збили над Києвом 23 повітряні цілі. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у Telegram.

«Силами ППО знищено вже 23 повітряні цілі», – йдеться у повідомленні.

Скільки ППО знищила ворожих «Шахедів» над Києвом – дані міської адміністрації фото 1

У військовій адміністрації Києва також повідомили, що у Дніпровському районі зафіксовані уламки ракети на проїжджій частині дороги.

Дані про нічну атаку на Київ уточнюються. Наразі у столиці триває повітряна тривога.

Нагадаємо, у новорічну ніч ворожі дрони і ракети атакували Київ та Київщину.

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Теги: росія Київ війна обстріл Україна

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