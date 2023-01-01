Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Рашисти у новорічну ніч залишили Херсон без світла

Юрій Лящук
glavcom.ua
Рашисти у новорічну ніч залишили Херсон без світла
Окупанти поцілили в об'єкт критичної інфраструктури
фото ілюстративне

Без електропостачання залишились центр міста, мікрорайон ХБК, Білозерка, Камишани та інші села

Внаслідок ворожих обстрілів у новорічну ніч Херсон та навколишні населені пункти залишилися без електроенергії. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.

Окупанти поцілили в об'єкт критичної інфраструктури. Без електропостачання – центр міста, мікрорайон ХБК, Білозерка, Камишани та інші села.

Найближчим часом енергетики розпочнуть ремонтні роботи, повідомив голова ОДА.

Рашисти у новорічну ніч залишили Херсон без світла фото 1

Нагадаємо, у новорічну ніч по всій Україні оголосили повітряну тривогу.

Раніше повідомлялось, що під час ворожої атаки у новорічну ніч сили протиповітряної оборони збили над Києвом 23 повітряні цілі.

Нагадаємо, у новорічну ніч ворожі дрони і ракети атакували Київ та Київщину.

Читайте також: На правому березі Києва пролунало чотири потужні вибухи (відео)
Теги: росія енергетика війна Україна Херсон

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міненергетики повідомило, чи є ушкодження енергосистеми після обстрілу
Міненергетики повідомило, чи є ушкодження енергосистеми після обстрілу
Вчора, 2022, 17:52
Внаслідок російського обстрілу на Херсонщині постраждали діти
Окупанти обстріляли Херсонщину: поранено двох дітей
Вчора, 2022, 20:21
Кім попередив про новий обстріл у новорічну ніч
Кім попередив про новий обстріл у новорічну ніч
Вчора, 2022, 21:13

Події в Україні

Рашисти у новорічну ніч залишили Херсон без світла
Рашисти у новорічну ніч залишили Херсон без світла
Рашисти вгатили по багатоповерхіці у Нікополі: спалахнула пожежа
Рашисти вгатили по багатоповерхіці у Нікополі: спалахнула пожежа
Кім: В Україну залетіли дві групи «Шахедів»
Кім: В Україну залетіли дві групи «Шахедів»
Буданов повідомив, чому в Росії падають ракети
Буданов повідомив, чому в Росії падають ракети
Генштаб оприлюднив дані щодо колосальних втрат РФ у війні з Україною
Генштаб оприлюднив дані щодо колосальних втрат РФ у війні з Україною
Кім попередив про новий обстріл у новорічну ніч
Кім попередив про новий обстріл у новорічну ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
72K
Кличко повідомив про влучання у трьох районах столиці
25K
Новий рік у РФ. Соцмережі пишуть про «бавовну» у багатьох російських містах
22K
У столиці лунають сильні вибухи, Кличко попередив про небезпеку
18K
У Києві чутно вибухи, на підльоті до столиці знищено ракету
16K
Новорічний терор окупантів: Залужний повідомив, скільки ракет вдалося збити
15K
Ракетна атака Києва: з’явилися жахливі кадри з Протасового Яру

Новини

ЗСУ ліквідували понад 300 окупантів під Каховкою та на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 2022, 07:06
Російська еліта з жахом спостерігає за діями Путіна – The Washington Post
30 грудня, 2022, 14:43
Обстріли Сумщини: зафіксовано майже 100 прильотів
30 грудня, 2022, 11:46
Олланд про Мінські домовленості: дали час зміцнити українську армію і стримували окупацію Донбасу
30 грудня, 2022, 11:28
ЗСУ знищили ракетний комплекс і склад боєприпасів окупантів – Генштаб
30 грудня, 2022, 07:10
Київ під обстрілами «дронів-камікадзе»: жителі чують звуки вибухів (відео)
30 грудня, 2022, 02:38

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту