Рашисти у новорічну ніч залишили Херсон без світла

Без електропостачання залишились центр міста, мікрорайон ХБК, Білозерка, Камишани та інші села

Внаслідок ворожих обстрілів у новорічну ніч Херсон та навколишні населені пункти залишилися без електроенергії. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.

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Окупанти поцілили в об'єкт критичної інфраструктури. Без електропостачання – центр міста, мікрорайон ХБК, Білозерка, Камишани та інші села.

Найближчим часом енергетики розпочнуть ремонтні роботи, повідомив голова ОДА.

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Нагадаємо, у новорічну ніч по всій Україні оголосили повітряну тривогу.

Раніше повідомлялось, що під час ворожої атаки у новорічну ніч сили протиповітряної оборони збили над Києвом 23 повітряні цілі.

Нагадаємо, у новорічну ніч ворожі дрони і ракети атакували Київ та Київщину.