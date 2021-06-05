Окупанти гатили з 82-мм мінометів по Піскам і Новгородському

Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ

Протягом минулої доби, 4 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр ООС.

Так, неподалік населеного пункту Піски та Новгородське ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.

Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

Станом на 7 годину ранку, 5 червня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

«Бойових втрат серед наших захисників немає. Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню», – йдеться у повідомленні.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Впродовж доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4125 транспортних засобів, 4722 особи, з яких 4696 по Інформаційному центру. До територіальних підрозділів на причетність до Збройних формувань Російської федерації та її найманців доставлялась 1 особа. Виявлено 85 адміністративних правопорушень.

За вказаний період поліцейськими розкрито 20 злочинів.

Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію України прослідувало 812 осіб, на підконтрольну Україні територію прибуло 720 осіб. А через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Новотроїцьке» 177 та 208, відповідно.

Нагадаємо, штаб ООС другу добу поспіль не фіксував провокацій з боку бойовиків. Організація з безпеки і співробітництва в Європі ОБСЄ продовжує фіксувати порушення режиму припинення вогню. За 3 червня спостерігачі зі СММ ОБСЄ зафіксували 79 таких порушень.

СММ ОБСЄ зафіксувала у період з вечора 28-го до вечора 30-го травня 97 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та 11 - на Луганщині.