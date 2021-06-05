Місія ОБСЄ на Донбасі нарахувала 79 порушень за добу

Більшість порушень сталося в районах поблизу Донецької фільтрувальної станції

На Донбасі Організація з безпеки і співробітництва в Європі продовжує фіксувати порушення режиму припинення вогню. За 3 червня спостерігачі зі СММ ОБСЄ зафіксували 79 таких порушень. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 4 червня.

За інформацією ОБСЄ, всі порушення режиму припинення вогню відбулися в Донецькій області. Там зафіксували численні постріли і 4 вибухи невизначеного походження.

Більшість порушень сталося в районах поблизу Донецької фільтрувальної станції та в районі селища Широкине.

У районі ДФС спостерігачі чули постріли зі стрілецької зброї. А біля Широкиного спостерігачі чули вибухи від боєприпасів.

«У Луганській області Місія не зафіксувала порушень режиму припинення вогню», – йдеться у звіті ОБСЄ за 4 червня.

Відзначимо, що у Пісках знову чутні постріли. Бойовики відкрили вогонь після недовгої тиші.

Нагадаємо, в ОБСЄ зафіксували майже сотню порушень на Донбасі за добу. Там гриміли вибухи і були чутні постріли в районі Золотого та Широкиного.

СММ ОБСЄ зафіксувала у період з вечора 28-го до вечора 30-го травня 97 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та 11 - на Луганщині.