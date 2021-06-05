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    Місія ОБСЄ на Донбасі нарахувала 79 порушень за добу

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    Місія ОБСЄ на Донбасі нарахувала 79 порушень за добу - Місія ОБСЄ на Донбасі нарахувала 79 порушень за добу
    Місія ОБСЄ на Донбасі нарахувала 79 порушень за добу
    Фото: ЕРА

    Більшість порушень сталося в районах поблизу Донецької фільтрувальної станції

    На Донбасі Організація з безпеки і співробітництва в Європі продовжує фіксувати порушення режиму припинення вогню. За 3 червня спостерігачі зі СММ ОБСЄ зафіксували 79 таких порушень. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 4 червня.

    За інформацією ОБСЄ, всі порушення режиму припинення вогню відбулися в Донецькій області. Там зафіксували численні постріли і 4 вибухи невизначеного походження.

    Більшість порушень сталося в районах поблизу Донецької фільтрувальної станції та в районі селища Широкине.

    У районі ДФС спостерігачі чули постріли зі стрілецької зброї. А біля Широкиного спостерігачі чули вибухи від боєприпасів.

    «У Луганській області Місія не зафіксувала порушень режиму припинення вогню», – йдеться у звіті ОБСЄ за 4 червня.

    Відзначимо, що у Пісках знову чутні постріли. Бойовики відкрили вогонь після недовгої тиші.

    Нагадаємо, в ОБСЄ зафіксували майже сотню порушень на Донбасі за добу. Там гриміли вибухи і були чутні постріли в районі Золотого та Широкиного.

    СММ ОБСЄ зафіксувала у період з вечора 28-го до вечора 30-го травня 97 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та 11 - на Луганщині.

    Теги: ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас
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    Місія ОБСЄ на Донбасі нарахувала 79 порушень за добу