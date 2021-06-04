Штаб ООС другу добу поспіль не фіксує провокацій з боку бойовиків

Українські військовослужбовці дотримуються режиму припинення вогню, зазначили в ООС

Протягом минулої доби, 3 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, обстрілів зі сторони збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано. Про це повідомляє пресцентр ООС.

Станом на 7 ранку, 4 червня, зафіксоване одне порушення припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Так, неподалік населеного пункту Піски ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.

Внаслідок ворожих обстрілів бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

«Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню», – йдеться в повідомленні.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Впродовж доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4147 транспортних засоби та 4525 осіб. Виявлено 66 адміністративних правопорушень.

За вказаний період поліцейськими розкрито шість злочинів.

Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію України прослідувало 937 осіб, на підконтрольну Україні територію прибуло 810 осіб. Через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Новотроїцьке» на тимчасово окуповану територію України прослідувала 1 особа.

Нагадаємо, в ОБСЄ зафіксували майже сотню порушень на Донбасі за добу. Там гриміли вибухи і були чутні постріли в районі Золотого та Широкиного.

СММ ОБСЄ зафіксувала у період з вечора 28-го до вечора 30-го травня 97 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та 11 - на Луганщині.