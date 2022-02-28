Окупанти готують провокацію: хочуть використати жителів Херсона для захоплення Києва

Окупанти планують найближчими днями організувати «евакуацію» жителів Херсона

Російські окупанти планують, перевдягнувшись бійцями тероборони, організувати фейкову «евакуацію« з Херсона і під прикриттям «живого щита» відправити на Київ військову техніку. Про це повідомили у Фейсбуці Херсонської обласної військової адміністрації.

«Російський окупант хоче використати жителів Херсона живим щитом для захоплення українських міст. Окупанти, які заволоділи українською військовою формою, під виглядом сил ТрО планують найближчими днями організувати «евакуацію» жителів Херсона. Вони хочуть зібрати мирних жителів у свої автобуси та відправити до Києва. Разом із цими автобусами буде їхати ворожа техніка», – йдеться у повідомленні.

У цьому зв'язку місцевих мешканців просять не погоджуватися на «евакуації». Влада, ЗСУ, тероборона, правоохоронці не планують їх проводити, наголосили в ОВА.

До слова, Міноборони Росії повідомило про загиблих та поранених серед російських військових у війні з Україною.

У відомстві також повідомили про «небагатьох захоплених російських військовослужбовців».

Конкретні цифри щодо загиблих та полонених відомство чомусь не назвало.

Нагадаємо, орієнтовно 4300 російських військових загинули за три дні воєнної агресії Росії проти України.

За три дні армія РФ втратила, зокрема, 27 літаків, 26 гелікоптерів, 146 танків, 706 бойових броньованих машин, 49 гармат, один ЗРК «Бук», чотири «Гради», два кораблі/катери.