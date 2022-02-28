Австралія вводить санкції проти Путіна і членів Радбезу Росії

Під санкції в Австралії потрапило вище керівництво країни-агресорки

Путіну та членам Радбезу РФ заборонено в'їзд в Австралію та заморожені фінансові активи

Австралія вводить санкції проти російського диктатора Володимира Путіна, глави МЗС РФ Сергія Лаврова, міністра оборони Росії Сергія Шойгу і членів Ради безпеки. Їм заборонений в'їзд в країну і заморожені фінансові активи. Про це оголосив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон, інформує уряд Австралії.

«Ми притягуємо президента Росії Володимира Путіна до відповідальності за його кричущу невиправдану війну проти України», – йдеться в документі.

Вступають в силу адресні фінансові санкції щодо Путіна та членів Радбезу Росії:

міністра закордонних справ Сергія Лаврова;

Міністра оборони Сергія Шойгу;

прем'єр-міністра Михайла Мішустіна;

міністра внутрішніх справ Володимира Колокольцева.

Також Австралія ввела санкції проти 13 білоруських фізичних і юридичних осіб, у тому числі міністра оборони Віктора Хреніна.

Як відомо, наразі ведеться підготовка до відключення Росії від SWIFT.

Раніше повідомлялося, які країни закрили свій повітряний простір для Росії.

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