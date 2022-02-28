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    Австралія вводить санкції проти Путіна і членів Радбезу Росії

    Під санкції в Австралії потрапило вище керівництво країни-агресорки - Австралія вводить санкції проти Путіна і членів Радбезу Росії
    Під санкції в Австралії потрапило вище керівництво країни-агресорки
    фото з відкритих джерел

    Путіну та членам Радбезу РФ заборонено в'їзд в Австралію та заморожені фінансові активи

    Австралія вводить санкції проти російського диктатора Володимира Путіна, глави МЗС РФ Сергія Лаврова, міністра оборони Росії Сергія Шойгу і членів Ради безпеки. Їм заборонений в'їзд в країну і заморожені фінансові активи. Про це оголосив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон, інформує уряд Австралії.

    «Ми притягуємо президента Росії Володимира Путіна до відповідальності за його кричущу невиправдану війну проти України», – йдеться в документі.

    Вступають в силу адресні фінансові санкції щодо Путіна та членів Радбезу Росії:

    • міністра закордонних справ Сергія Лаврова;
    • Міністра оборони Сергія Шойгу;
    • прем'єр-міністра Михайла Мішустіна;
    • міністра внутрішніх справ Володимира Колокольцева.

    Також Австралія ввела санкції проти 13 білоруських фізичних і юридичних осіб, у тому числі міністра оборони Віктора Хреніна.

    Як відомо, наразі ведеться підготовка до відключення Росії від SWIFT.

    Раніше повідомлялося, які країни закрили свій повітряний простір для Росії.

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    Теги: окупанти Австралія санкції війна Путін Україна
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    Австралія вводить санкції проти Путіна і членів Радбезу Росії