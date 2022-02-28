Австралія вводить санкції проти Путіна і членів Радбезу Росії
Путіну та членам Радбезу РФ заборонено в'їзд в Австралію та заморожені фінансові активи
Австралія вводить санкції проти російського диктатора Володимира Путіна, глави МЗС РФ Сергія Лаврова, міністра оборони Росії Сергія Шойгу і членів Ради безпеки. Їм заборонений в'їзд в країну і заморожені фінансові активи. Про це оголосив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон, інформує уряд Австралії.
«Ми притягуємо президента Росії Володимира Путіна до відповідальності за його кричущу невиправдану війну проти України», – йдеться в документі.
Вступають в силу адресні фінансові санкції щодо Путіна та членів Радбезу Росії:
- міністра закордонних справ Сергія Лаврова;
- Міністра оборони Сергія Шойгу;
- прем'єр-міністра Михайла Мішустіна;
- міністра внутрішніх справ Володимира Колокольцева.
Також Австралія ввела санкції проти 13 білоруських фізичних і юридичних осіб, у тому числі міністра оборони Віктора Хреніна.
Як відомо, наразі ведеться підготовка до відключення Росії від SWIFT.
Раніше повідомлялося, які країни закрили свій повітряний простір для Росії.