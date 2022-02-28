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    Події в Україні

    Внаслідок ракетного обстрілу Чернігова постраждала жінка

    Після влучання ракети в будинку зайнялася пожежа - Внаслідок ракетного обстрілу Чернігова постраждала жінка
    Після влучання ракети в будинку зайнялася пожежа
    фото: скріншот із відео

    Пожежа в будинку ліквідована

    У Чернігові внаслідок пожежі, що виникла в будинку в центрі Чернігова в результаті ракетного обстрілу, постраждала жінка. Про це повідомляє «Суспільне Чернігів» з посиланням на речника ДСНС в області Олександра Івченка.

    За його словами, травми у жінки незначні, пожежа ліквідована.

    Як відомо, сьогодні о 02:45 у житловий будинок в центрі Чернігова влучила ракета. Зайнялася пожежа, горіли два нижні поверхи.

    До слова, на Поліссі в напрямку Києва ворог намагається відновити наступ шляхом наведення понтонної переправи через р. Ірпінь в районі Демидова.

    Президент Володимир Зеленський заявив, що наступні 24 години будуть вирішальними для України у боротьбі із російським вторгненням.

    Теги: пожежа окупанти ДСНС війна агресія Чернігів ракета
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    Внаслідок ракетного обстрілу Чернігова постраждала жінка