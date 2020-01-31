Доба на Донбасі: один український військовий поранений



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Минулої доби на Донбасі один український воїн зазнав поранення внаслідок ворожого обстрілу

Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями ствольної артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм

30 січня збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню. У результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями ствольної артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив два обстріли по нашим позиціям, а саме:

поблизу населеного пункту Березове – з гранатометів різних систем;

поруч з Талаківкою – зі станкового протитанкового гранатомету - 14 пострілів, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

Чотири ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», а саме:

неподалік Оріхового – з міномету калібру 120 мм противник випустив 2 міни;

три рази поряд з Новотошківським – з артилерійських систем калібру 122 мм – 5 снарядів, мінометів калібру 120 мм – 12 мін та 82-мм мінометів – 13 мін;

поблизу населеного пункту Хутір Вільний – зі станкового протитанкового гранатомету – 2 постріли, а також великокаліберного кулемету.

Вчора, 30 січня, у результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

З початком цієї доби, 31 січня, російські окупаційні війська двічі здійснили обстріли наших позицій, а саме:

поруч з Луганським – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї;

неподалік Широкиного – з 82 – мм мінометів противник випустив 13 мін, гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї.

За поточну добу втрат немає.

До слова, президент України Володимир Зеленський прокоментував загибель 11 українських військових на Донбасі з початку січня 2020 року.