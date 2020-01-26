«Війна триває»: Зеленський відреагував на загибель 11 військових у січні



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Президент України Володимир Зеленський

Президент України «розділяє біль кожного, кого не оминула страшна втрата близької людини»

Президент України Володимир Зеленський прокоментував загибель 11 українських військових на Донбасі з початку січня 2020 року.

Зеленський написав у Facebook, що сьогодні на Донбасі загинуло двоє наших хлопців.

«Один під час обстрілу, другий – підірвався. Це означає, що війна триває. І що ще з більшими зусиллями треба намагатися її завершити. Цього року вже 11 військових загинули у боях», - зазначив президент України.

Зеленський додав, що «розділяє біль кожного, кого не оминула страшна втрата близької людини».

«Вічна пам’ять», - резюмував глава держави.

Раніше цього тижня міністр оборони України Андрій Загороднюк визнав, що перемир'я не дотримується, і «Україна звертає на цей факт світову спільноту».

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський у Давосі заявив, що Україні мало всесвітньої стурбованості в умовах війни з Росією.

Президент вважає, що війна на Донбасі може закінчитися, якщо цього захочуть усі сторони.

Як писав Главком, минулого року за весь місяць січень на Донбасі загинули троє воїнів.

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