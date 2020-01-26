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    «Війна триває»: Зеленський відреагував на загибель 11 військових у січні

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    Президент України Володимир Зеленський - «Війна триває»: Зеленський відреагував на загибель 11 військових у січні
    Президент України Володимир Зеленський

    Президент України «розділяє біль кожного, кого не оминула страшна втрата близької людини»

    Президент України Володимир Зеленський прокоментував загибель 11 українських військових на Донбасі з початку січня 2020 року.

    Зеленський написав у Facebook, що сьогодні на Донбасі загинуло двоє наших хлопців.

    «Один під час обстрілу, другий – підірвався. Це означає, що війна триває. І що ще з більшими зусиллями треба намагатися її завершити. Цього року вже 11 військових загинули у боях», - зазначив президент України.

    Зеленський додав, що «розділяє біль кожного, кого не оминула страшна втрата близької людини».

    «Вічна пам’ять», - резюмував глава держави.

    Раніше цього тижня міністр оборони України Андрій Загороднюк визнав, що перемир'я не дотримується, і «Україна звертає на цей факт світову спільноту».

    Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський у Давосі заявив, що Україні мало всесвітньої стурбованості в умовах війни з Росією.

    Президент вважає, що війна на Донбасі може закінчитися, якщо цього захочуть усі сторони. 

    Як писав Главком, минулого року за весь місяць січень на Донбасі загинули троє воїнів

     Дивіться також: 
    Донбас війна смерть військові Володимир Зеленський Україна Операція Об’єднаних сил
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